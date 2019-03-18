Проблем с похоронами Началовой на Троекуровском кладбище нет

«Никаких проблем с похоронами не было, это кто-то пытается раскачать лодку. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, родственники выбрали четверг, потому что еще хотят попрощаться», - сказал А.Немерюк.



Юлия Началова

По сообщению портала News.ru, ранее родственники также опровергли сообщения о проблемах с похоронами Ю.Началовой.

Некоторые СМИ сообщали, что с родственников Началовой потребовали 1,6 млн руб за право похоронить певицу на Троекуровском кладбище, и предлагали бесплатно похоронить на окраинах Москвы.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Отец певицы назвал абсцесс причиной смерти своей дочери. Директор певицы Оксана Мостовлюк сообщила, что похороны певицы состоятся в 21 марта на Троекуровском кладбище.