В Москве прошло прощание с Юлией Началовой

Прощание с Началовой проходило в Траурном зале на Троекуровском кладбище. Люди с букетами в руках выстроились в очередь, чтобы проститься с артисткой. Проститься с Юлией пришли ее близкие — бывший муж Евгений Алдонин и ее дочь Вера. Среди присутствующих – Филипп Киркоров, Лариса Долина, Аскольд и Эдгард Запашные, Тимур Родригез, Надежда Ручка, Ксения Новикова, Александр Панайотов, Елена Борщева, Влад Топалов, Денис Клявер, предприниматель Алимжан Тохтахунов, бывшие участники группы «Премьер-министр» Жан Григорьев-Милимеров и Питер Джейсон, артист Александр Песков, бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин, Виктор Салтыков, Сергей Крылов, Феликс Царикати, певицы Зара, Жасмин, Анастасия Стоцкая, актер Александр Михайлов, продюсеры Бари Алибасов, Андрей Разин, Александр Толмацкий и другие знаменитости.



Прощание с Юлией Началовой

Перед началом церемонии на улице одной из пришедших стало плохо. "Я не могу справиться с эмоциями, это невыносимо. Такой шок. Я плачу все эти дни", - рассказала женщина.

"Она была талантливой, молодой и красивой, это большая несправедливость", - добавила девушка с букетом красных роз.

Пиар-директор Началовой Анна Исаева около траурного зала сообщила журналистам, что 12-летняя Вера будет жить с бабушкой и дедушкой. По словам Анны, девочка очень любит отца, однако бабушка помогает ей с учебой.

По ее словам, это связано с тем, что девочка постоянно ходит в различные кружки после школы. В этом ей помогает бабушка.

«В этом вопросе мы ничего не будем менять. Хотя, опять же, решение за семьей. Евгений Алдонин ее очень любит и очень поддерживает», — заявила она и отметила, что Юля называла Алдонина лучшим мужем и отцом для дочери.

Среди семьи и родственников Юлии был последний ее возлюбленный — судья Вячеслав Кудря. Первый супруг Началовой Дмитрий Ланской также пришел проводить певицу, он прошел к дверям траурного зала вместе с певицей Теоной Дольниковой.



Филипп Киркоров пришел попрощаться с Юлией Началовой

«Это беда, - сказал Филипп Киркоров. - Общались, может быть, не так, как бы хотелось, но в силу профессии было бесконечное уважение и восхищение этой красивой, талантливой, очень доброй девочкой, которая жила музыкой. Она светилась на сцене, когда пела. Самое главное это то, что сейчас переживают родители. Это страшное горе, когда родители хоронят детей. Особенно, когда это такие дети, когда вся страна любовалась, любила песни. Она побеждала на детских конкурсах, она пела, она выступала, она гастролировала по всему миру. Она была востребована, ее любили. У нее замечательная девочка, семья красивая. Ей бы еще творить и творить! Может быть, это для всех такой шок, потому что она никогда не давала никакого маячка, что ей где-то некомфортно, неуютно, неудобно. Чтобы она где-то по скандалила, как вы говорите, в нашем шоу-бизнесе — это вообще не про нее! Светлый, добрый, чистый, красивый человек, которого в одночасье не стало»

Гроб с телом артистки вынесли под аплодисменты сотен поклонников.

Перед прессой с прощальным словом выступил бывший участник группы «Премьер-министр» Марат Чанышев.

«Хочется выразить соболезнования родным и близким. Юлечка была замечательным, светлым человеком, очень талантливым. Если сравнивать с кумирами нашего детства, то можно сравнить ее с Эллой Фицджеральд. Мегаталантливый человек. Мы познакомились с ней в 2001 г. на гастролях. Страшное горе и страшная беда на самом деле. Пусть земля ей будет пухом и царствие небесное», - сказал М.Чанышев.

«Самый ужас, что она 11-летней девочкой брала у меня интервью, а сейчас я пришел ее проводить», - сказал Владимир Левкин.

Левкин отметил отсутствие звездного пафоса и прекрасные вокальные данные Началовой. По его словам, она из любого материала могла сделать конфетку. Также певец напомнил, что на международном конкурсе она заняла первое место, обогнав Кристину Агилеру. Экс-солист «На-на» считает, что музыкальная индустрии могла пойти по-другому пути, если бы уделила должное внимание Юлии Началовой.

Также прощальные слова произнесла певица Катя Лель.

«Мы должны были встречать вместе день рождения моей дочери, и я ее пригласила на концерт в апреле. То есть у нас были общие планы встретиться в апреле семьями на празднике. О ее состоянии мне сообщила пресса, я молилась, я переживала, думала: «Юля, давай, давай, ты должна». Но когда я узнала, что ее больше нет, это было шоковое состояние», - сказала артистка.

Проводить исполнительницу в последний путь и поддержать ее родных пришли сотни людей, в начале церемонии образовалась очередь в зал. В ритуальном зале был установлен открытый гроб, окруженный букетами. Рядом сидели близкие певицы, стояли коллеги по шоу-бизнесу. Вдоль стен разместили венки от поклонников.

На похороны были приглашены только родные и близкие артистки. Ни журналистов, ни поклонников там не должны были быть. Тем не менее они все равно туда прорвались. Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище буквально в 30 метров от могилы режиссера Марлена Хуциева. Прощание с ним проходило в этот же день.

Фото: Super