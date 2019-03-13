Состояние Юлии Началовой - тяжелое

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила PR-менеджер артистки Анна Исаева.

«Юля действительно находится в больнице. Первоначально, никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое. Мы очень переживаем за нее. И хотим, чтобы все это поскорее и хорошо закончилось. Ставить какие-то диагнозы я не умею и не буду. Врачи одной из московских клиник сейчас занимаются ее лечением», - сказала Анна Исаева.



Юлия Началова

"Врачи ввели Юлию в состояние искусственной комы. Я не могу объяснить это решение, я не врач. Прогнозов тоже не знаю"

Ранее СМИ сообщали, что Ю.Началова попала в реанимацию из-за резкого подъема уровня сахара в крови. Позднее А.Исаева заявила Агентству «Москва», что певица Ю.Началова обратилась к московским врачам в целях общего обследования организма после ранее диагностированной подагры. По сообщению портала News.ru, певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Певица Юлия Началова попала в реанимацию после того, как на неё подал в суд бывший муж. Хоккеист Александр Фролов пять лет жил вместе с певицей в гражданском браке в четырёхкомнатной квартире на улице Нежинской. Апартаменты достались певице от другого бывшего — футболиста Евгения Алдонина.

В 2015-м Фролов пытался половину квартиры выкупить — отдал Началовой 20 миллионов. Через год пара рассталась, а в 2018-м певица сказала, что муж ей не заплатил, значит, доля не его. Началова оформила временную регистрацию в Нижнем Новгороде и передала права ООО "Весенние инвестиции". Фролов подал ответный иск, у Началовой, которая страдает диабетом, резко подскочил сахар.