Уолтер Афанасьефф напишет книгу о Юлии Началовой

Двукратный обладатель «Грэмми», сотрудничавший с Мэрайей Кери и Селин Дион, опубликовал в фейсбуке трогательный пост, посвященный бывшей подопечной, с которой он выпустил альбом Wild Butterfly.



Юлия Началова и Уолтер Афанасьефф

— Мое сердце преисполнено болью из-за потери моего дорогого и замечательного друга Юлии Началовой. Нет слов, чтобы выразить боль, которую я сейчас испытываю. Она была так молода, талантлива, полна музыки и любви. Я буду скучать по тебе, дорогая Юлия. Теперь ты будешь петь для ангелов, — написал он.

По словам Афанасьеффа, у них с Юлией было много творческих планов на будущее.

— Я просто не готов разговаривать про нее так скоро. Все набросились на меня слишком рано, все звонят, все ищут меня. Но дайте мне, дайте нам всем время поскорбить, пожалуйста, — цитирует продюсера Hello! — Юлия Началова была моей любимой русской певицей. Она была моим другом. Жить без нее будет очень тяжело. Я напишу целую книгу про нее.