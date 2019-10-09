Первый канал снимет нечто про Юлию Началову

Прощание с Началовой проходило в Траурном зале на Троекуровском кладбище. Люди с букетами в руках выстроились в очередь, чтобы проститься с артисткой. Проститься с Юлией пришли ее близкие — бывший муж Евгений Алдонин и ее дочь Вера.