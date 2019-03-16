Юлия Началова скончалась. Врачи не сумели помочь

Смерть артистки подтвердила ее PR-директор Анна Исаева. По ее словам, у Началовой остановилось сердце.

"Час назад перестало биться сердце нашей Юли", - написала она в Instagram.



Юлия Началова

В субботу врачи прооперировали ногу Началовой, сообщил ранее ТАСС отец певицы, композитор Виктор Началов. По данным Super, певица скончалась после операции. Врачи решили ампутировать ей ногу, и эту операцию организм певицы не перенес. Mash называет причину смерти — острая сердечная недостаточность из-за отека мозга и легких.

Юля Началова ушла из жизни в окружении семьи и близких. Они находились с ней в больнице до последнего, до последнего же за неё боролись врачи. Сердце артистки остановилось в 18:20.

Эту неделю певица в тяжелом состоянии находилась в реанимации. Ее ввели в искусственную кому. Она была помещена в реанимацию и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Некоторое время назад ей сделали операцию.

СМИ сообщали, что у Началовой подскочил сахар в крови и развилась почечная недостаточность. Ее госпитализировали и, по данным журналистов, обнаружили отек мозга. Представитель Началовой заявляла, что у певицы была подагра, а тяжелое состояние связывала с физическими нагрузками из-за съемок. Операция, которую перенесла артистка некоторое время назад, была на ноге — врачи пытались спасти ее от ампутации. Точная причина смерти певицы пока официально не названа.

Папа Юлии говорит, что дочь до последнего не приходила в сознание. Проститься с ней они так и не успели. Все очень подавлены.

Юлия Началова выступала на сцене с детства. В 10 лет она начала участвовать в конкурсе «Утренняя звезда». С тех пор она в туры и появлялась в мировых песенных конкурсах — например, стала лауреатом Гран-при «Big Apple-95». Одну из своих самых популярных песен «Герой не моего романа» Юлия Началова записала в 1997 году. Всего Началова выпустила семь альбомов. Самыми известными стали композиции "Герой не моего романа", "Между мной и тобой", "Цветик-семицветик". Много работала на телевидении и принимала участие в популярных шоу, была ведущей шоу "Один в один" на телеканале "Россия-1".

«Я не представляю, как можно осознавать, что ее нет с нами. Она всегда была внимательная и отзывчивая, улыбчивая, душевная... Я только недавно говорила с ее близкими, можно ли помочь, можно ли что-то сделать — была некая надежда, что все будет хорошо Я сама еле осознаю, что говорю о ней как об ушедшей. Мы вместе учились, нас очень многое связывает. Все первые мои учебные года она мне всегда помогала — помогала адаптироваться. Всегда чувствовала, что она рядом. Она была для нас лучезарной и такой улыбчивой, всегда позитивной! Любила жизнь и любила все вокруг себя, любила всех нас. Очень сложно», — говорит Диана Гурцкая.

Так больно, что ушёл такой светлый, талантливый человек. Да, переживали, следили за страшными обрывками новостей о её тяжёлом состоянии, но уверены были, что выкарабкается, ведь невозможно, чтоб так рано. Ведь совсем недавно вместе снимались - смеялись. Просто нет слов. 38 лет, бедная девочка. До слёз, - пишет Максим Галкин.

Как же так? Юленьку я знал с 1991 года. Нереально красивая, добрая, талантливая, жизнерадостная и очень порядочная. Почему Бог забирает хороших? - задается вопросом Иосиф Пригожин.

Красивая, талантливая, светлая. Моя семья скорбит так, как будто потеряла близкого человека. Все это не справедливо. Наши искренние соболезнования Виктору и Таисии. Искренние соболезнования всем поклонникам творчества замечательной Юли Началовой. Пусть в нашей памяти она останется всегда молодой на сцене, сияющей. Такой она и была всегда, с самого детства, - высказалась Юлия Савичева.