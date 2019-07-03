Семья Началовой пригрозила судом «туристическим панихидам» на могиле

По ее словам, предупреждение касается тех, кто устраивает "туристические панихиды", торгует землей с могилы певицы, предлагает заехать на место ее захоронения и "зарядить там водичку". Исаева отметила, что мошенники активно эксплуатируют имя Началовой и манипулируют чувствами поклонников.

"Предупреждаю всех и каждого кто собирается наживаться на смерти Юлии Началовой - мы будем вас судить. Всех, кто устраивает туристические панихиды, торгует землей с ее могилы, предлагает заехать на место ее захоронения и зарядить там водичку и таким образом использует чувства ее поклонников , тех кто продает в интернет пространстве свои услуги, эксплуатируя имя Юлии Началовой, а, заодно, всех кто несанкционированно снимает фильмы, всех кто раздает интервью «на свое усмотрение» я предупреждаю - не играйте с огнем! Я, ее семья и наследники не будем молчать. Суды неизбежны. Для уважаемой прессы- прошу не предлагать нам пресс- конференции на эту тему, программы , интервью и комментарии. Здесь и сейчас я все сказала от лица пресс - секретаря артистки, ее отца , мамы и дочки, от лица ее друзей. Конец цитаты. P.S. Ставить охрану на могиле никто не собирается. Запрещать проход и возложение цветов тоже. И последнее, лично от меня на моей личной странице - я обещаю оторвать голову любому, кто в своей бесчеловечности перейдет человеческие и духовные границы! БОЙТЕСЬ!", — написала бывший пресс-секретарь певицы в инстаграме.



Юлия Началова

Ранее поступали сообщения о том, что некоторые турагентства включили поход на могилу Юлии Началовой в список достопримечательностей, и пообещали некие «активности» у могилы.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет от остановки сердца, наступившей в результате сепсиса.