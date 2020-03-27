Вышла посмертная песни Юлии Началовой

По ее словам, предупреждение касается тех, кто устраивает "туристические панихиды", торгует землей с могилы певицы, предлагает заехать на место ее захоронения и "зарядить там водичку". Исаева отметила, что мошенники активно эксплуатируют имя Началовой и манипулируют чувствами поклонников.

