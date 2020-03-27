Вышла посмертная песни Юлии Началовой

Как рассказала PR-директор артистки Анна Исаева, трек был собран из наработок.
— Вот и наступил тот день, который я считаю по-своему итоговым, — написала Исаева в инстаграме. — Очень грустный день. День релиза, то есть выхода в свет той самой последней, а лучше сказать, финальной песни, которую исполнила певица Юлия Началова. Перед выходом на сцену, на каждом концерте, артист пишет трек-лист - это список тех песен, которые будут исполнены, и в нем всегда продумываются две важные вещи - с какой песни начать и какой песней закончить. Как правило в финале звучат, известные и любимые хиты. В нашем случае финальной стала песня, которую певица при жизни даже не услышала в своем исполнении. Год назад Слава Бодолика предложил и подарил Юле несколько новых песен, в том числе и трек «Останься». Юля давала слушать демо всему своему окружению, выбирала с чего начать работу, какую песню записать первой. В итоге было выбрано три первых песни. За неделю до госпитализации, в марте прошлого года, Юля пришла в студию к Славе, чтобы напеть, поискать тональность, попробовать себя в новом материале. Она верила в эти песни, верила в их успех. У нас на сей счет были далеко идущие планы. Она напевала их дома весь прошлый март, говоря о том, что она вылечится и запишет их, мы их выпустим и сделаем под них прекрасные танцевальные номера. Уже из больницы, после операции она сказала мне: «Пока не смогу репетировать, танцевать не получится, но как же я хочу быстро восстановиться!», а я ответила ей: «Ничего!!! Восстановишься! Не раскисай! Будешь репетировать сидя, лежа, не страшно, танцоры разучат хореографию, а ты пой». После ее смерти, на девятый день, она приснилась Володе, нашему Вове, тур-менеджеру, и спела ему во сне именно эту песню. Он отчетливо слышал каждое слово песни, которую не мог знать наизусть! Он начал звонить в студию, искать – нашли... нет, не полноценную запись, а пробу пера. Ее голос. Ее собрали в трек... спасибо Славе Бодолика и всем кто с ним работал, всем.
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