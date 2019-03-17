Юлю Началову похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание пройдёт в траурном зале с 12 до 14 часов, сообщает Super. Певица скончалась 16 марта в возрасте 38 лет.



Юлия Началова

Как сообщил отец Юлии Началовой, причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови.

Юлия Началова выступала на сцене с детства. В 10 лет она начала участвовать в конкурсе «Утренняя звезда». С тех пор она в туры и появлялась в мировых песенных конкурсах — например, стала лауреатом Гран-при «Big Apple-95». Одну из своих самых популярных песен «Герой не моего романа» Юлия Началова записала в 1997 году. Всего Началова выпустила семь альбомов. Самыми известными стали композиции "Герой не моего романа", "Между мной и тобой", "Цветик-семицветик". Много работала на телевидении и принимала участие в популярных шоу, была ведущей шоу "Один в один" на телеканале "Россия-1".

Продолжают поступать соболезнования трагической преждевременной смерти Юлии Началовой от ее коллег.

Юлечка... Ну как же так ..... Добрая ,красивая,талантливая ,сложно поверить.... слов нет... в голове не укладывается ...... Соболезнования родным и близким. Берегите своё здоровье и своих близких, друзья, - пишет Яна Рудковская.

Это - шок! Невыразимо! Неописуемо! Слов нет! Эмоции зашкаливают! Дай бог сил близким невероятной, талантливой,красивой, - говорит Кристина Орбакайте.

Как же всё быстро случилось.. вспомнил нашу встречу в Лос-Анджелесе, когда она записывала альбом с нашим общим другом Уолтером Афанасьевым, была очень счастлива, окрылена... ну почему же так?... нет слов... Царствие Небесное... - высказывается Игорь Николаев.

Больно..... Несправедливо... Рано..... Ну почему Бог забирает именно таких и так рано, неужели там не хватает ангелов..... Прощай, ангел по имени Юля..... - Филипп Киркоров.

Все мы надеялись, что ты справишься, Юля ... безумно грустно.. Такая ты неземная ... - Дима Билан.

Юля - это Певица, которую я всегда называл русской Мэрайей Кэри, потому что у Юли, одной из немногих в нашей стране, были невероятно свободные, ненадуманные мелизмы, такой подвижный голос, такой потрясающий субтон и песочек в голосе, при этом ноты могла брать высоченные... так случилось, что подобная культура в нашей стране массово не особо востребована среди публики... Юля, на мой взгляд, не дополучила должного ей внимания зрителя и слушателя... но я верил всегда, что все у нее впереди.... сегодня Юли не стало....((( давайте ценить людей когда они рядом, потому что потом может быть слишком поздно... Юля!! Небесный потрясающий голос... покойся с миром!! - Сергей Лазарев