Сергей Шнуров принял участие в опере

Режиссер постановки Василий Бархатов рассказал о том, как Сергей Шнуров попал в его спектакль.



Сергей Шнуров

«Это опера про великого художника Возрождения Бенвенуто Чиллини. Может быть, он знаком обывателю не так, как, скажем, Микеланджело, но это был свободный, своенравный человек, который умело совмещал создание ювелирных шкатулок, каких-то поделок на потребу публики и знати, с тем, что умудрялся создавать по-настоящему великие произведения искусства. Такие, как, например, Персей, который очень радует почитателей. Этот человек был очень интеллектуален, писал стихи, книги, и, при этом, очень много но обаятельно безобразничал, а критиков своих работ колол шпагой, всех, без разбора. И когда я познакомился с биографией этого человека, понял, что знаю единственную личность, которая может стать сегодняшним Бенвенуто Чиллини. Это Сергей Владимирович Шнуров», - рассказал НСН Василий Бархатов.

Изначально в опере «Бенвенуто Чиллини» не было драматического текста, который озвучивает Сергей Шнуров. Он был написан по мотивам мемуаров самого Чиллини.