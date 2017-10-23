Умер один из основателей Marilyn Manson

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Скончался один из основателей группы Marilyn Manson Скотт Путески, также известный как Дейзи Берковиц.

Ему было 49 лет. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Independent.

Путески вместе с Брайаном Уорнером, который впоследствии взял псевдоним Мэрилин Мэнсон, основали группу в 1989 году. Впоследствии Путески ушел из коллектива из-за творческих разногласий.

Музыкант играл в составе ряда других коллективов, среди которых Jack Off Jill и Godhead. У него также был собственный проект Three Ton Gate.

В 2014 году Путески рассказал, что у него рак кишечника четвертой стадии. Диагноз ему поставили в сентябре 2013-го.

Мэнсон выразил соболезнования в связи со смертью коллеги, передает NME. По его словам, с Путески им удавалось создавать великолепную музыку, и он будет больше помнить хорошие времена, а не разногласия.

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