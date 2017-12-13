Уникальные экспонаты Grammy привезли в Москву

"Мы сегодня создаем историю как для России, так и для США, потому что музыка является универсальным языком", - отметил Сантелли и провел первую экскурсию для представителей российской музыкальной индустрии и журналистов.

Для широкой публики выставка откроется в среду, 13 декабря, передает ТАСС.

На ней представлены сценические костюмы Мадонны, Уитни Хьюстон, Шер, Майкла Джексона (в том числе его знаменитая перчатка), подписанные гитары участника группы Iron Maiden Адриана Смита и основателя Rainbow Ричи Блэкмора. В экспозицию также вошли постеры премии, выполненные разными художниками, фотографии победителей Grammy работы фотографа Дэнни Клинча, которые запрещено было публиковать до 2015 года - их получали в конверте только изображенные на них знаменитости. Особое внимание устроители выставки уделили рок-музыке, посчитав это направление самым популярным.

Выставка приурочена к вручению Российской национальной музыкальной премии ( РНМП), которое состоится 13 декабря в Кремлевском дворце.

16 декабря выставка "переедет" в Смоленский пассаж, где будет открыта для свободного посещения до 4 февраля 2018 года.