Валерия: Друзья сына считают меня «жлобихой»

«Тема с Аней запрещают мне говорить на эти темы. Скажу про Арсения – он спокойно относится к моим интервью. У него есть девушка, они уже года два вместе, живут под одной крышей. Аня красивая и очень умная девочка, с отличием закончила Плехановский институт. Я все ждала, когда же у меня ревность появится. Но нет, не ревную! Может быть, потому что точно знаю: в жизни детей я занимаю особенное место, на которое никто не посягнет», - поделилась певица.



Валерия

Валерия призналась, что никогда не баловала детей, пишет Starhit. Артистка не покупала сыновьям и дочери дорогую и брендовую одежду, из-за этого Артемию даже приходилось нелегко учиться за границей. Ребята из других стран дразнили и смеялись над юношей, обзывая знаменитую маму «жлобихой».

«И Темка, про это я узнала позже, ответил: «С какой стати вы выпендриваетесь и хвастаете не своими, а родительскими заслугами?» В школе его, к слову, уважали за независимость», - подчеркнула певица.

По словам Валерии, в ее семье материальные блага не ставились на первое место. Сегодня дети певицы благодарят звездную маму за счастливое детство. Артистка убеждена, что сыновья и дочь должны сами зарабатывать себе на жизнь. «Я своим сразу сказала, что, как только отделитесь, найдете свои вторые половинки, все, на нас не рассчитывайте. У нас с мужем на двоих – шестеро детей, умножим на два. Ну давайте поведем весело, с песней по жизни двенадцать человек! С какой стати?! Ребята, мы сами еще молодые и хотим насладиться и наступившей свободой от родительских обязательств, и достижениями», - поведала артистка.

Также Валерия заявила в интервью изданию «Теленеделя», что пока не готова посвятить себя внукам. Она востребованная артистка, и у нее плотный гастрольный график.

«Внезапно прервать то, чем я занимаюсь всю жизнь, и сидеть с внуком? Ну нет… Своим детям я так говорю. По этому поводу: «Если сможете содержать детей, вперед! Рожайте! Буду рада», - отметила певица.