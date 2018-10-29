Агутина расстроил его юбилейный альбом «50»

- С пластинкой невезуха вышла. Сказать, что я расстроен - ничего не сказать, - написал певец в соцсетях. - Каким-то образом её умудрились залить в iTunes с низким уровнем громкости. Зачем? Кто принимал решение? Не знаю. Я в шоке. Ещё с таким не встречался номером. Надеюсь, в понедельник это можно будет как-то исправить. Технически, как я это себе представляю, если музыку перезалить в iTunes, ровно как и на других ресурсах, то у всех, кто уже скачал пластинку, она должна поменяться. Не уверен, но мне так кажется. Собственно сейчас проблема только в прослушивании в телефоне. На колонках можно сделать погромче, если надо, а вот в телефоне уже никак.