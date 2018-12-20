Ани Лорак разводится с мужем

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу стал первым официальным мужем Ани Лорак. Супруги узаконили отношения в середине августа 2009 года, позднее у пары родилась дочь София. Еще недавно брак Лорак считался образцовым, кроме того, певица всерьез задумывалась о втором ребенке, однако мечтам артистки не суждено было сбыться.



Ани Лорак

Несколько месяцев назад Налчаджиоглу уличили в измене. Бизнесмена застали в одном из киевских увеселительных заведений, где он проводил время с моделью Яной Беляевой. Позже возникли слухи о том, что Мурат и Яна стали жить вместе, однако эта информация так и не получила своего подтверждения. Поклонники Ани Лорк надеялись, что ей удастся сохранить семью, однако певица решила разорвать отношения с Налчаджиоглу. Процесс расторжения брака между певицей и бизнесменом официально стартовал 4 декабря. Очередное заседание по этому делу пройдет в Шевченковском суде Киева 24 декабря.

Несмотря на взаимные обиды, Ани и Мурату удалось сохранить теплые отношения ради общей дочери, пишет «Стархит». Налчаджиоглу и Лорак поводили вместе Софию в первый класс, а чуть позже бизнесмен поздравил супругу с днем рождения, посвятив ей теплые слова.

Сейчас многих интересует, как пара распределит совместно нажитое имущество. Если у супругов не было предусмотрено брачного контракта, то им придется делить все, что было приобретено в браке согласно закону. К слову, поговаривают, что именно благодаря Лорак Мурат стал успешным бизнесменом.

Пока супруги не комментируют происходящее в личной жизни.