Билану присвоено звание Заслуженного артиста России

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Билану Диме Николаевичу — артисту, Кабардино-Балкарская Республика», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Дима Билаан родился 24 декабря 1981 в Карачаево-Черкесской АО. Изначально имя «Дима Билан» являлось творческим псевдонимом, пока в июне 2008 года он не принял данный псевдоним в качестве настоящего имени и фамилии.
Певец уже имеет звания Заслуженного артиста Кабардино-Балкарской Республики, Заслуженного артиста Чеченской Республики, Заслуженного артиста Республики Ингушетия, Народного артиста Кабардино-Балкарской Республики.
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