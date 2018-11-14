Билану присвоено звание Заслуженного артиста России

«Я вообще редко обращаюсь к жанру дуэтов, но встреча с Полиной буквально «зарядила» меня, - говорит Дима Билан. - И дело не в том, что мы с Полиной оба Козероги и, как оказалось, оба русские!!! Найти общий язык в огромной музыкальной вселенной, на котором можно сказать Все – что может более...