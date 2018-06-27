Число номинаций Grammy будет увеличено

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Billboard.

По его данным, нововведение коснется ключевых номинаций, образующих так называемую "большую четверку" - "Запись года", "Песня года", "Альбом года" и "Лучший новый исполнитель".

Как отмечает Billboard, речь идет об одном из самых значимых изменений в присуждении премии с момента ее основания почти 60 лет назад. До этого число номинантов в основных категориях всегда ограничивалось пятью. Новые правила вступают в силу немедленно, и уже на следующей, 61-й по счету церемонии в каждой из категорий "большой четверки" будет по восемь претендентов на победу.

"Это даст больше возможностей для широкого признания в рамках этих важных категорий и предоставит больше гибкости нашим голосующим членам, когда им предстоит принимать зачастую трудные решения о награждении лучших из лучших в музыкальной индустрии за год", - отмечается в предоставленном журналу заявлении президента Академии Нила Портноу.