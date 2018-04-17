Дима Билан снял клип в стиле мюзикла

В конце марта на Кипре прошли съемки нового клипа Димы Билана. По уже сложившейся традиции, экранизацию композиции певец доверил MOZGI Production и режиссеру Леониду Колосовскому, автору видеоработ для артиста на синглы «В твоей голове» и «Держи». Главную героиню сыграла Мисс Мира 2008 Ксения Сухинова, которая уже знакома зрителям по клипу на песню «Держи».

В этот раз видео обещает быть еще более красочным и динамичным, чему способствует сама атмосфера, где впервые встречаются его герои. Двое слегка сумасшедших замечают друг друга при свете клубных софитов, поддаются танцу, а дальше - мысли уводят их в параллельную вселенную, где рождается история любви - удивительная, яркая, похожая на мюзикл.

«По опыту сотрудничества с Димой, я знал, что он прекрасно работает в паре. Поэтому мне захотелось продолжить историю его тандема с Ксенией Сухиновой. Кроме того, внимательные зрители заметят несколько связующих нитей с клипом на песню «Держи», - рассказывает Леонид Колосовский. – Эта видеоистория не только о неожиданной встрече, но и о том, как в людях уживаются два амплуа. Зачастую, внутри человек - намного честнее и приятней, чем может показаться на первый взгляд. Главное правило – не судить по внешности!»

По словам режиссера, на съёмочной площадке были и драки…конечно, ради искусства. Для этой сцены команде довелось нанять лучших каскадеров на Кипре. Впрочем, ушибов и падений героям избежать не удалось. Опасные кадры переснимали в нескольких дублях, а сложные трюки Дима Билан и Ксения Сухинова выполняли без помощи дублеров.