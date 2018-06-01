Дмитрий Маликов подарит поездку на море за поцелуй

«Главный посыл этого клипа - это эмоции молодости, романтики и любви, страсти и желания встретить любимого человека. Ведь, когда мы любим, мы порхаем. Деньги, яхты, бриллианты - вот что сейчас волнует людей больше всего. Люди совсем перестали публично целоваться. Это стало чем-то закрытым и интимным. А что може быть прекрасней поцелуя? Давайте спасем наш мир, давайте будем целоваться! » - говорит сам артист.

В связи с выпуском нового клипа и перезагрузкой своего творчества, как назвал это Дмитрий, он и его команда во главе с режиссером и продюсером видео Еленой Кипер, решили устроить всероссийский флешмоб.

Для участия необходимо сделать видео поцелуя со своей второй половинкой под песню «Последний романтик» и опубликовать его в Instagram с хештегом #целуйтесьбольше, #последнийромантик, подписаться на официальный аккаунт Дмитрия, а также не забыть открыть профиль.

Авторы самого красивого, страстного и яркого поцелуя смогут выиграть романтическую поездку на море для двоих. Победителя выберет лично Дмитрий Маликов.