Дмитрий Маликов выбрал лучший поцелуй

Огромное количество пар не побоялось опубликовать свою любовь социальных сетях.

Для участия было необходимо сделать видео поцелуя со своей второй половинкой под песню «Последний романтик» и опубликовать его в Instagram с хештегом #целуйтесьбольше, #последнийромантик. Победителя выбрал лично Дмитрий Маликов.

"Так много было хороших роликов, что я даже решил расширить призы и увеличить их количество. Ростов-На-Дону и Казань получают романтический ужин в ресторане. Москва получает романтическую фотосессию у моего личного фотографа. И два приза уходят в Санкт-Петербург. Утешительный приз одного из питерских роликов - это билеты на мой концерт, который состоится 15 ноября . Ну и самый главный приз, романтическое путешествие в Грецию, получают ребята, которые сделали очень красивый ролик. Всем большое спасибо! Вы замечательные! Любите друг друга и будьте счастливы!", - рассказывает Дмитрий в своем инстаграм.