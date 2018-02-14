Гуф и Кети Топурия перестали скрывать отношения

Ранее Гуф и Кети часто интриговали фотографиями, сделанными на одинаковом фоне или в одном месте.

Рэпер разместил в Инстаграме фотографию, на которой они с солисткой A'Studio едут в машине. Музыкант вальяжно лежит на заднем сиденье автомобиля, закинув ноги на колени подруги. Кети закрывает лицо рукой, но это не делает ее менее узнаваемой. в подписи к снимку у рэпера указаны лишь смайлы.



Гуф и Кети Топурия

Ранее знаменитости предпочитали не афишировать свою связь, хотя фанаты и представители СМИ часто замечали Кети и Гуфа на одних и тех же мероприятиях и курортах, пишет Starhit.

Напомним, в январе и Гуф, и Кети отдыхали в Таиланде. По роликам из социальных сетей их почитатели выяснили, что ребята пребывают на вилле музыканта в Таиланде. Топурия ездила на отдых вместе с дочкой. В последнее время женщина проводит много времени с ребенком. Судя по всему, Оливия уже знакома с Гуфом. Некоторые люди из окружения артистов поговаривали, что они живут вместе в загородном коттедже Алексея Долматова (настоящее имя Гуфа).

«Не раз видела, как они приезжали на его машине в наш поселок Апрелевка, – рассказывала «СтарХиту» соседка музыканта. – Чаще они проводят вечера вдвоем, но иногда устраивают дружеские тусовки».