Из «Пустых Холмов» появился «Поток»

«Поток» пройдет со второго по пятое августа, место его проведения по давней «холмовской» традиции пока держат в тайне. Известно только, что это будет недалеко от Москвы.

«Поток» — уникальный эксперимент по объединению различных культурных течений, проектов, аудиторий. В программе арт-кемпинга — выступления музыкантов на двух больших сценах (живой и электронной), а также мастер-классы, лекции, развлечения в детской зоне, активный отдых и многое, многое другое.

На электронной сцене «Потока» впервые в России выступит ветеран европейской прогрессив-сцены Мартин Кнехт (Human Element). Кроме того, зрителей «Потока» ждут два лайва от признанного лидера андеграундной сцены Великобритании — Tripswitch, а также несколько композиций с нового альбома Лоренса Харви (Kuba) и сет от Astronaut Ape.

На живой сцене Инна Желанная представит свой проект «Вилы» — девичье многоголосье, объединяющее хоровое пение, электронные эксперименты и театральное действо в одну мистическую феерию. Здесь же зрителей ждет выступление группы «Ят-Ха» (шаманский транс в сочетании с современной рок-музыкой и горловым пением), Псоя Короленко и «Дефеса», «ВПР& ВсёНаСвеtе», «Алоэвера» и многих других.

Живая сцена «ПОТОКА»

«ВИЛЫ»

«ЯТ-ХА»

«АлоэВера»

Псой Короленко и «Дефеса»

«ВПР& ВсёНаСвеtе»

«Safety Magic»

«Zaindiveli»

«Shortparis»

Электронная сцена «Потока»

Tripswitch

Kuba

Human Element

Astronaut Ape

Новый проект Инны Желанной «Вилы» – новаторское синтетическое представление, объединяющее народное ансамблевое пение, электронные ритмы, танец и «до некоторой степени театр». Инна Желанная, три девушки-вокалистки, Сергей «Grebstel» Калачёв и художник по свету Алексей «Чой». Живое многоголосье в «хороводе», электронная музыка и яркое световое оформление рождают гипнотический эффект современного языческого действа.Знаменитый коллектив из Тувы, в творчестве которого шаманский транс сочетается с мощью современной рок музыки. Визитная карточка «ЯТ-ХА» — «канзат каргыраа» - неповторимое горловое пение Альберта Кувезина. Западные критики сравнивают «ЯТ-ХА» с Sonic Youth, Deep Purple и Swans. Артемий Троицкий, став некогда свидетелем дуэта Альберта Кувезина и Стинга, высказался так: «В мире есть всего два обладателя уникальных голосов — Паваротти и Кувезин».АлоэВера во главе с бессменной вокалисткой Верой Мусаелян - смелы, привлекательны и несуразны, как олимпийка с каблуками, как смокинг с шортами. Их концерт – это двухчасовой мастер-класс о том, как стать свободными и раскрепощенными. Если вы молоды и у вас есть чувство юмора – вам это понравится.Песенное шоу, объединяющее четырех совершенно несхожих артистов: поэта-шансонье планеты Земля Псоя Короленко, одну из лучших рок-певиц страны – Юлю Теуникову, профессора интуитивного музицирования, мультиинструменталиста с мировым именем – Яна Бедермана и молодую звезду Алису Тен. Все они встретились ради того, чтобы в наших широтах впервые прозвучали песни титанов бразильской музыки. Также в постоянном составе Дефесы – девять первоклассных музыкантов.Без Ромы ВПР уже лет 20 не обходится ни одна московская регги-тусовка, и, конечно, ВПР один из главных вдохновителей «Пустых Холмов» (бессменный участник с 2003 года). Фестиваль всего на свете – это регги и даб, рутс-рок и электронные эксперименты. А также мир, дружба, любовь и негасимый огонь позитива…Музыка группы не вписывается в рамки стандартных стилевых определений. Мощный, густой роковый драйв, ярчайшие джазовые импровизации, тонкое использование современных технологий и природный этнический транс сделали Safety Magic одним из лучших в России представителем модного жанра World Music. Участники группы - знатоки и любители музыки разных народов мира - смогли соединить непохожие культуры порой очень далёких друг от друга стран в единый энергетический поток, сметающий все преграды.Электроакустический эмбиент-проект Zaindiveli был основан московскими музыкантами Геннадием Лаврентьевым и Кириллом Паренчуком еще в начале 2000-х, в момент их увлечения музыкой хиндустани, что и отразилось в названии проекта: «заиндивели» – «околдованы музыкой Индии». За годы к проекту присоединились новые «заиндивевшие» участники, среди которых Олег Маряхин и Сергей “Grebstel” Калачев из группы Инны Желанной. Каждый участник расширяет границы музыкального пространства в совершенно разных направлениях, делая звучание Zaindiveli бескрайним, как мировой океан. Zaindiveli гармонично объединил широкий спектр стилей от прогрессивного рока и джаза до эмбиента и психоделики, при этом в основе альбома лежит классическая северо-индийская музыка хиндустани, уходящая корнями в глубокую древность, так же как дхрупад (dhrupad) вокал, звучащий в нескольких композициях.Основанный в 2012 году avant-pop/experimental коллектив из Санкт-Петербурга, ощущающий себя в оппозиции к современной музыкальной сцене и нацеленный на поиск самобытных музыкальных и художественных решений. Живые выступления группы выходят за рамки музыкального выступления и тяготеют к перформативным практикам современного искусства. Отличительная черта Shortparis — протест против повторяемости сценического действия, отношение к концерту как к независимой от сочинения музыки сфере деятельности. В эпоху, когда сущность альбома сужается до списка треков на стриминг-сервисе, именно такая невиртуальность пробуждает дополнительный интерес.Всемирно известный мультижанровый проект и творческий псевдоним легендарного английского музыканта Ника Бреннана. Музыка Tripswitch – настоящая магия, созданная из обилия мельчайших деталей и удивительного ощущения цельной космической атмосферы. Мировая пресса не раз называла Ника одним из лидеров электронной андеграундной сцены Великобритании. В рамках своего выступления Бреннан представит два лайва: классический чиллаут и дип & прогрессив сет от Tripswitch.Kuba - это британский продюсер и музыкант Лоренс Харви, известный исследователь музыкальных жанров, включая даб, регги, этнику, психоделику, эмбиент и многие-многие другие. В своем творчестве Лоренс использует комбинацию из аналоговых синтезаторов, софта и игры на огромном количестве музыкальных инструментов, замешивая все это на студийной технике 21 века. Проведя безвылазно два года в студии, Лоренс, наконец, возвращается к живым выступлениям. В Потоке прозвучат вещи с нового альбома, неопубликованные треки и совместные работы с другими музыкантами.Под творческим псевдонимом Human Element скрывается всемирно известный музыкант – один из ветеранов европейской прогрессив-сцены - Мартин Кнехт. Он регулярно издается на знаменитых скандинавских лейблах Iboga Records и Digital Structures, выступает с лайвами и диджей-сетами по всему миру, долгое время был участником знаменитого прогрессив-проекта - Earsugar. Этим летом Мартин впервые посетит Россию. Волшебство «теплых» басовых линий и чарующая атмосфера мелодических построений intelligent progressive, исполненные лайвом на мощной аудио-системе Function One – это магическое сочетание надолго запомнят все ценители современной танцевальной электроники.Электронный музыкальный проект Олега Белоусова, опытного московского музыканта.. Его характерное космическое звучание нашло поклонников по всему миру, а музыкальные треки проекта издаются лейблами в разных странах. Музыку Astronaut Ape сложно уместить в один жанр. Будучи постоянно в поисках нового звучания, Олег в своей музыке старается выходить за стилистические рамки, смешивая прогрессивные ритмы, мощный бас, атмосферные синтезаторные мелодии и сэмплированные этнические инструменты в особое музыкальное космическое путешествие.

Пространство «Потока» обещает быть красивым: над локациями и сценами станут трудиться дизайнеры, волшебства добавят арт-объекты и выставки под открытым небом, а за красоту ночи будут отвечать виджеи и мастера видеомэппинга. Каждому гостю предлагается внести свой творческий вклад в жизнь арт-кемпинга. «Поток» приглашает музыкантов, художников, авторов арт-объектов и постановщиков перформансов, а также мастеров телесных и духовных практик.

«Поток» предлагает разные условия проживания: можно ограничиться покупкой билета, поставить палатку и готовить самостоятельно, а можно выбрать вариант подороже — от палаточной гостиницы, автокемпинга и эко-юрт до автодомов со всеми удобствами. На «Потоке» также будут многочисленные чайные, кафе, столовые (преимущество за вегетарианским питанием), ярмарка хендмейд-товаров и охраняемая автостоянка.

Экология — важное слово для «Потока». Здоровый образ жизни, красота природы, различные телесные практики, а также чистота, ответственное отношение к природе и раздельный сбор мусора. «Поток» — пространство, свободное от агрессии и допингов, на территории арт-кемпинга не будут продаваться алкоголь и сигареты.

«Поток» — событие нового формата. Модель будущего здесь и сейчас. Пространство синтеза и эксперимента, где каждый может найти близкое, новое, пережить трансформацию искусством и выйти совершенно другим.