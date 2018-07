Фестиваль «Поток» объявил хедлайнеров

На электронной сцене «Потока» впервые в России выступит ветеран европейской прогрессив-сцены Мартин Кнехт (Human Element), признанный лидер андеграундной сцены Великобритании Tripswitch, Антон Кубиков, Astronaut Ape, Translippers, DJ Tonal Fantazy, Liquid Crystal, Ikarushka, Noraus.

На живой сцене можно будет увидеть новый проект Инны Желанной «Вилы» — девичье многоголосье, объединяющие хоровое пение, электронные эксперименты и театральное действо в одну мистическую феерию. Ещё здесь выступит группа «Ят-Ха» — шаманский транс в сочетании с современной рок-музыкой и горловым пением, а также ВПР&ВсеНаСвете, Псой Короленко и «Дефеса», «Алоэвера», Safety Magic, Zaindiveli, Kimbata, Ascorbic Acid, Yoga for Wine Lovers, Hypnoblue и Mosbrass.

За самые актуальные и концептуальные музыкальные направления отвечает экспериментальная сцена «Потока». На ней выступят Ксения Федорова, Usssy, Secrets of the Third Planet, rosemary loves a blackberry, Lucidvox, 8 Hz, Ninja Glam, Severnee, Юлия Накарякова, Хадн дадн, Топот, Аркестра, Baritone Domination, Ángel Ontalva, Фёдор Амиров, Колояр Древедь (Хладна), Holy Palms, solo.operator, 0ffmen, ChooKiDub_Kimaloka, Sex Berlin, Dukkha.

Что касается немузыкальной части арт-кемпинга, то на «Потоке» под руководством опытных мастеров в Healing Space можно будет освоить йогу, цигун, обучиться основам массажа и звуковой терапии. Детей ждут волшебные феи из Kinder Space, где будет детская площадка, разнообразные мастер-классы и игры. Арт-кемпинг с радостью ждет в гости семьи с детьми с особенностями развития: для них будет организовано небольшое пространство недалеко от автолагеря. «Поток» — семейное событие, дети до 16 лет находятся на территории арт-кемпинга бесплатно под присмотром взрослых. Родителей же ждут разнообразные воркшопы: плетение мандал, резьба по камню, гончарное дело, мыловарение и многое другое.

Продолжая традиции «Тримурти» и «Пустых холмов», организаторы собираются превратить пространство «Потока» в шедевр визуального искусства: над локациями и сценами трудятся дизайнеры, волшебства добавят арт-объекты и выставки под открытым небом, а за красоту ночи будут отвечать виджеи и мастера видеомэппинга.

Концепция осознанного экологичного образа жизни — ключевое понятие «Потока». На арт-кемпинге будет организован раздельный сбор мусора, в инфоцентре будут выдавать портативные пепельницы и принимать батарейки, а в кафе использовать только биоразлагаемую посуду. Организаторы просят посетителей не привозить с собой пластик и химические моющие средства (их легко заменит натуральное мыло, сода, горчичный порошок). «Поток» объявлен территорией, свободной от агрессии и допингов: на фестивале не будут продаваться алкоголь и сигареты.

«Поток» предлагает разные условия проживания на любой вкус и кошелек. Можно ограничиться покупкой билета, поставить палатку и готовить самостоятельно или выбрать более комфортные варианты — от палаточной гостиницы и автокемпинга до эко-юрт. На «Потоке» будут многочисленные чайные, кафе и столовые (преимущество за вегетарианским питанием), а также ярмарка хэндмейд-товаров, охраняемая автостоянка и даже горячий душ.

Расписание концертов на фестивале «Поток»

Живая сцена

КимбатаHypnoblueАлоэВераНотэрбердЯТ-ХАSafety MagicAapsyloУже все хорошо

суббота, 4 августа (14:00 – 4:00)



ASCORBIC ACID

Yoga for Wine Lovers

Дефеса

Bigateque

Mosbrass

SHORTPARIS

Вилы

Cosmyte (Франция)

Zaindiveli

Moshchee

Svetoch

воскресенье, 5 августа



Sa'prana

Nevesoma

Иван Жук и Алиса Тен

ВПР и Фестиваль Всего На Свете

Электронная сцена:

Пятница, 3 августа 2018

14.30 Rapapam

16.00 Terratec

17.30 Spectrum Vision

19.00 Tonal Fantazy

20.30 Ikarushka

22.30 Astronaut Ape

0.30 Human element

2.00 Grab

3.30 Cosmic

суббота, 4 августа 2018



13.00 Noraus

14.30 Liquid Crystal

16.00 Translippers

17.30 Biting Beats

19.00 Elkin

20.30 Tripswitch

22.30 Кубиков

0.30 Zub+

2.00 Piggy

3.30 Eye Que

5.00 Эмбиент