Marina Rebeka впервые спела в Москве

Вопреки тому, что певица впервые выступила на столичной сцене с единственным концертом, она хорошо известна любителям оперного пения. В настоящее время Марина Ребека много занята в спектаклях Метрополитен-оперы, Венской оперы, в спектаклях Гранд-опера, театра Ковент-гарден, а также Рижской оперы, в своём родном театре.



Marina Rebeka

Многим любителям оперы творчество Марины Ребеки известно по спектаклям и концертам ROF-Россиниевского Оперного Фестиваля, ежегодно проходящего в Пезаро, на родине Джоаккино Россини, в Италии. Этот совсем небольшой курортный город на Адриатическом побережье Италии с его Театром Россини, с Консерваторией Россини, с его знаменитым летним ROF представляет собою уникальную Академию вокального искусства. Помнится, программу концерта Di Belcanto на ROF-2011 Марина Ребека открыла романсом «Не пой, красавица, при мне…» С. Рахманинова. Это было совершенное исполнение по достоверности интерпретации, по глубине прочтения текста произведения. Позднее, в 2013 году, Марина Ребека исполнила на ROF партию Матильды в опере «Вильгельм Телль» Дж. Россини. Её партнёром в партии Арнольда был Хуан Диего Флорес, изящный тенор, как его величают. Этот спектакль был наполнен красотой голосов, совершенством исполнения, выше которого невозможно вообразить.

И вот, наконец, Марина Ребека - в Москве, на сцене КЗЧ с давно ожидавшимся сольным выступлением. Концерт шёл в сопровождении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Художественный руководитель оркестра Юрий Башмет. Дирижировал маэстро Михаэль Балке (Германия). Прологом к заявленной программе концерта, а это произведения Дж. Верди, Р. Вагнера, П. Чайковского, В. Беллини, Р. Леонкавалло, Дж. Пуччини, А. Каталани, стала увертюра к опере «Сицилийская вечерня» Д. Верди в исполнении оркестра. Затем последовало болеро Елены из этой оперы в исполнении Марины Ребеки.

Следующим номером программы был Р. Вагнер. Сначала прозвучало мощное вступление к 3-му действию оперы «Лоэнгрин», а затем «Выход Елизаветы» из оперы «Тангейзер». Не только голос, мощный, прекрасный, выше которого нет, но и, казалось, сама Елизавета царственно ступает по сцене. Такого соединения голоса и сценического перевоплощения в рамках концерта, наверное, не было, во всяком случае, давно о таком не слышали. Нам была явлена Королева Елизавета во всём величии и красоте! Вагнеровский музыкальный текст был исполнен легко, со всем вокальным блеском. Вот она, настоящая вагнеровская певица – сопрано Марина Ребека.

После Вагнера последовала «Сцена письма Татьяны» из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского. Вступлением к этому номеру программы послужило исполнение «Полонеза» из оперы «Евгений Онегин». Казалось, певица, наконец, дождалась драгоценной возможности, чтобы поведать миру тайну души своей, обрушить на нас, зрителей, океан глубоких переживаний.



Marina Rebeka

Второе отделение концерта открыла музыка оперы «Норма» В. Беллини. Исполненная знаменитая Каватина Нормы «Casta diva» из оперы «Норма» окончательно убедила в том, что перед нами универсальная певица, которая исполняет всё, что составляет мировой оперный репертуар.

Важной частью художественного метода певицы является уникальное владение разнообразными музыкальными стилями в сочетании с вокальным мастерством и безупречным эстетическим вкусом. Эти впечатления и мысли подтвердились последующими номерами программы, когда были исполнены произведения Р. Леонкавалло и А. Каталани.

Зал ждал Виолетту от Марины Ребеки из «Травиаты» Дж. Верди. И последовала «Сцена и ария» Виолетты «E strano! E strano! Ah, fors”e e lui…Sempre libera». Да, знаменитая и очень популярная «Сцена и ария» из этой оперы. Всех исполнителей объединяет, разумеется, необыкновенная красота музыки. А некоторые артистки так увлекаются, что трактуют её «в стиле канкан», забывая о трагическом содержании этой оперы, о том, что героиня смертельно больна и знает об этом.

Есть очень серьёзные, вдумчивые интерпретации этой знаменитой партии мирового вокального наследия. Одна из них принадлежит Марине Ребеке, утверждая певицу как незаурядную драматическую актрису. Её исполнение глубоко трогает безысходностью, неразрешимостью трагического конфликта, оставляя без ответа вопрос о справедливости тех испытаний, которые выпали на её долю. Так ли всё должно быть?

Певица в этой сцене подарила публике целый спектакль, настолько глубоки и богаты были её эмоции, переданные необыкновенной красоты голосом, которым она владеет в совершенстве. Вполне справедливо будет назвать эту часть программы кульминацией концерта сопрано Марины Ребеки на сцене КЗЧ в Москве. Успех был огромный! Зал просто ревел от восторга. Хочется верить, что мы ещё и ещё услышим выступления Марины Ребеки в Москве.

Людмила КРАСНОВА

Фото Jānis Deinats