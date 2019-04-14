Королева мировой оперной сцены Марина Ребека спела «Три королевы»

Концерт был заявлен как поддержка нового диска певицы «Spirito». Презентация диска прошла за день до концерта в кинотеатре «Иллюзион», что в высотке на Таганском холме. Для желающих диск был доступен. Затем в этом кинотеатре была показана на экране в записи опера «Дон Жуан» Моцарта, исполненная в театре «Метрополитен-Опера».

И вот теперь в КЗЧ - концерт в сопровождении Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского. За дирижёрским пультом маэстро Михаэль Балке из Германии.



Михаэль Балке

Собственно, программа предварилась исполнением прелюдии к опере «Мария Стюарт» по мотивам одноимённой драмы Фридриха Шиллера. Оркестром была задана трагическая тема, общий настрой на восприятие музыкального материала. Затем последовало исполнение сцены, каватины и кабалетты Марии из II акта оперы «Мария Стюарт».

Увертюра к опере «Роберто Деверё» по мотивам трагедии Франсуа Ансельмо «Елизавета Английская» была исполнена перед заключительной сценой Елизаветы из III акта оперы «Роберто Деверё». Такова была структура первого отделения концерта «Три королевы», в котором были представлены королевы Мария и Елизавета.

Марина Ребека строит программу, беря за основу драматургию исторических ситуаций. Обстоятельства представленных сцен наполнены не просто драматизмом жизненных перипетий, а трагедией выбора между жизнью и смертью. И это содержание - главное в исполнении певицы. Инструментарий её вокальных средств находится на необычайной высоте и способен передать любое содержание. Это тот случай, когда не имеет смысла говорить о каких-то вокальных нюансах. Мы имеем дело с тем, что именуется Марина Ребека, и представляет собой в современном вокальном искусстве явление уникальное и исключительное.



Марина Ребека

И тут на первом плане - голос певицы, который трудно отнести к одному типу голоса. Об этом говорит и рабочий репертуар певицы. Диапазон голоса, подобного водопаду чистейших вод, совершенно беспредельный. Отточенная вокальная техника, находящаяся постоянно под пристальным вниманием певицы, доведена до немыслимого совершенства. Белькантовые каденции исполняются Мариной Ребекой, можно сказать, в авторской интерпретации, низвергая с вершин потоки прозрачных звуков. Такое оснащение голоса исполнительницы, подвластного ей в малейших вокальных нюансах, позволяет ей сосредоточиться на раскрытии содержания исполняемых произведений.

Второе отделение концерта утвердило те впечатления, которые были сформулированы ранее. Трагическая тема продолжилась сценами из опер «Мария Стюарт» и «Анна Болейн». Драматически насыщенные трагические сцены исполнялись певицей под пристальным вниманием публики, когда заметно малейшее движение певицы, способное повлиять на восприятие исполняемого произведения. Такова специфика избранного формата – концертное исполнение. Без сомнения, программа уникальная и очень трудная, доступная универсальному исполнителю, коим предстала, уже не в первый раз, сопрано Марина Ребека.



Марина Ребека

Публика единодушно бурно реагировала на все номера программы. По всему было видно, что Марина Ребека удовлетворена благодарным приёмом публики, а, самое главное, пониманием представленной программы. Приятно было видеть певицу с огромным количеством цветов от благодарной публики.



Марина Ребека

Но это был не конец. Действо продолжилось в верхнем фойе КЗЧ во время автограф-сессии. Огромная толпа зрителей покорно выстроилась в очередь за автографами, многие с приобретёнными дисками певицы. Кто-то из зрителей делился с певицей своими впечатлениями. Остаётся только пожелать ещё услышать певицу в Москве. Обещала...

Капля дёгтя во всём великолепии уникального концерта, к сожалению, была. Это вопрос к менеджменту: почему почти половина кресел в зале зияли пустотой?

Людмила КРАСНОВА