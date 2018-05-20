Мировая премьера оперы Таривердиева «Женитьба Фигаренко» прошла в «Геликоне»

Помимо всем известных песен для фильмов Рязанова, Лиозновой, Калика и других у Микаэла Таривердиева обширное наследие академической музыки, которую он писал охотно, особенно в последние годы жизни. Многие его органные, камерные произведения нередко исполняются на академической сцене. Опер он написал пять. Но если оперу-буфф «Граф Калиостро» знают и помнят многие, она была основой репертуара театра Бориса Покровского, то остальные исполняются куда реже. А «Женитьбу Фигаренко», написанную для того же театра Покровского, вовсе не исполнили до сих пор ни разу!

Клавир все эти годы бережно хранила вдова композитора Вера Таривердиева, и в день премьеры она торжественно подарила оригинал клавира с пометками автора театру «Геликон»:

«Мне с ним жалко расставаться, но я хочу, чтобы он был в надежном месте, в том, где впервые эта опера выйдет на суд слушателей», - призналась Вера Таривердиева.

Понятно, что как и другие комические оперы Таривердиева, «Женитьба Фигаренко» основана на обыгрывании классического сюжета, в этот раз Бомарше. Другое дело, что он написал ее в перестроечный 1991 год по либретто фельетонистов журнала «Крокодил» Михаила Казовского (он присутствовал на премьере) и Федора Филиппова. Так сюжет о парикмахере Фигаро превратился в сюжет о провинциальном парикмахере Фигаренко, желающем в свете перестройки открыть частную парикмахерскую, но зампред Горисполкома Альмавивов как бюрократ отказывается ставить подпись на очень нужном для этого документе, и лишь любовная катавасия с приехавшим из Москвы журналистом Керубиновым и дочерьми и женами героев позволяет счастливо получить разрешение на парикмахерскую.

Парадокс в том, что эти реалии короткого перестроечного периода поручено сыграть лучшим силам… курса Бертмана в РАТИ. То есть молодым студентам, которые родились куда позже описываемых событий. Дмитрий Бертман на пресс-конференции объяснил это сугубо педагогическими соображениями:

«Это важнейшая вещь, когда учеба переходит в практику, на этом и ради этого школа строится. А «Женитьба Фигаренко» - такая озорная вещь – как раз для этих ребят. И то, что они ничего не знают об этом времени, это их счастье. Они счастливые люди, которые не пили бочковой кофе в булочных, не знают, что такое фены-ведра… И это потрясающе. Мы на них злимся за это, но они счастливые люди. Дай Бог, чтобы они никогда не узнали многих секретов нашей прошлой жизни. Для них это была интересная работа, я бы даже сказал, «следопытов»: мы им дали задание, они ездили на дачи, «доили» родителей и бабушек, чтобы доставать аутентичные вещи того времени. Это важный культурологический процесс, процесс связи поколений».

И надо признать, что многое из этого получилось, прежде всего благодаря усилиям режиссера Галины Тимаковой. Молодые ребята вполне живо окунулись в истории с бюрократами, коррупцией в виде взяток цветочной рассадой (!), правом покупки костюма в магазине только по блату и прочей бытовой аутентикой тех лет. Актерскими способностями они пока не блещут — думают, что в жизни все разговаривают, то и дело трогая собеседника в диалоге, ходят на полусогнутых, закатывают глаза и все прочие грехи наигрыша, - но действие держат.

Порадовали больше мужские голоса. Прекрасный полновесный голос с летящим звуком у тенора Давида Посулихина, певшего Фигаренко. Основательный чистый тембр у Виталия Уварова, певшего чиновника Альмавивова. Неплохо показали себя и Семен Басаев в роли директора парка, Михаил Мышлянов в роли московского журналиста, и настоящую актерскую работу в гротеске продемонстрировал Андрей Макаров в роли местного фотографа. Девушки не разочаровали, но и не блеснули пока. Хотя места, где можно было это сделать, Таривердиев прописал.

К слову, о музыке Таривердиева. В жанре комической оперы-гротеска, как определил его сам композитор, было бы позволительно ограничиться обыгрыванием тем классической европейской оперы. Однако Таривердиев пошел дальше — памятуя о комических операх Шостаковича, он внес в партитуру немало вполне современных XX веку диссонансов и даже долю эстрадности (только в номере певицы на даче чиновника). Вот только он совершенно лишил свою музыку привычной напевности, так что шлягерных арий в «Женитьбе Фигаренко» нет вообще. В отличие от оригиналов Россини и Моцарта. Трудно себе представить, чтобы гениальный мелодист Таривердиев не смог бы этого сделать. Скорее, не захотел. Наверняка по тем же психологическим причинам, что и другой гениальный мелодист Алексей Рыбников в своих симфонических опусах… В результате имеется множество изобретательных дуэтов, шуток, антикварной сатиры, - но нет ничего из того, что разом ложится на ухо слушателю вроде «Фигаро здесь, Фигаро там» или «Приди, мой милый друг».

Режиссура Галины Тимаковой компактна и выразительна (даже клетчатые баулы от перестроечных «челноков» пригодились), дирижер Валерий Кирьянов ведет камерный состав деликатно и бережно. Но слишком уж банальны шутки над блатом в магазинах и взятках цветочной рассадой, а любовная линия не смогла взять верх над бытом. Судьба «Женитьбы Фигаренко» крайне призрачна — вряд ли она сможет вызывать интерес зрителей надолго, но практика для студентов Бертмана получилась точно отменной.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Светлана МАЛЬЦЕВА