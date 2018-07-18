Объявлена дата проведения Grammy-2019

Она состоится 10 февраля следующего года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Мероприятие пройдет в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center.





"Мы рады принять в своем родном городе главное мировое музыкальное событие, мы с нетерпением ждем возможности отметить выдающийся вклад авторов песен, продюсеров, звукоинженеров и исполнителей", - заявил в связи с этим генеральный директор Академии Нил Портноу.

Имена номинантов во всех 84 категориях будут оглашены 5 декабря. Трансляцию церемонии вручения престижных наград в прямом эфире будет вести американский телеканал CBS, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Академия, начиная со следующего года, решила увеличить число номинантов на Grammy в основных категориях с традиционных пяти до восьми. Речь идет о так называемой большой четверке номинаций - "Запись года", "Песня года", "Альбом года", "Лучший новый исполнитель".