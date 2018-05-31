Оззи Осборн подписал звезду на Аллее Славы в Москве

На красной дорожке звезду ждали фанаты с дисками, плакатами и фотографиями Осборна. Музыкант появился в окружении охраны под крики "Оззи! Крейзи!". На фанатов, мечтающих об автографе, он не обратил никакого внимания, сразу последовал к звезде и расписался на ней, передает РИА Новости.



Оззи Осборн

"Для меня это большая честь, никогда не думал, что у меня будет именная звезда в Москве… Я люблю Россию и с радостью приеду сюда еще раз", — сказал Осборн.

Отвечая на вопросы журналистов, Оззи отметил, что это его последний мировой тур. "Больше в мировые турне я не поеду. Но я буду выступать, давать концерты. Я не могу уйти из музыки – в ней вся моя жизнь", — сказал музыкант.

Осборн даст два концерта в России — 1 июня в московском "Олимпийском" и 3 июня в петербургском Ледовом дворце — в рамках прощального мирового тура. Планируется, что он продлится до 2020 года, когда музыкант собирается завершить свою более чем 50-летнюю музыкальную карьеру.