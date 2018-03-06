Tommy Emmanuel присоединился к проекту Тимура Ведерникова

«В канун прекрасного праздника мы подготовили для вас сюрприз. В проекте "10 песен атомных городов" - одна из самых красивых и трогательных песен о Маме. С праздником, милые девочки всех возрастов! Кстати, этот подарок можно передаривать, нам не жалко!» - говорит Тимур Ведерников.

В записи видео приняли участие сын и супруга автора проекта, а также австралийский гитарист-виртуоз Томми Эммануэль.

«10 песен атомных городов» стал частью глобального проекта Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ - аналога знаменитого Playing for Change, придуманного в США с целью объединить музыкантов во всём мире. Идея этого проекта проста - небольшая команда ездит по стране с мобильным комплектом звукозаписывающего и съемочного оборудования, находит талантливых и интересных музыкантов и записывает их в разных красивых местах. Все записи делаются вживую. Таким образом собирается необычная аранжировка, сотканная звуками разных исполнителей в разных концах страны, а иногда и мира. Каждый из участников этого виртуального совместного музицирования привносит в композицию что-то свое. В результате получаются видео клипы, показывающие как, несмотря на все культурные национальные или религиозные различия, музыка способна объединять людей и нести мир и любовь.