У Киркорова есть песня для «бондианы»

В стороне от главного хайпа осени не осталась и Анита Цой. Певица появилась в скандальном клипе в одной из главных ролей – страшной Годзиллы, с которой сражаются Филипп и Николай. Свое участие в ролике певица прокомментировала так: «Мой персонаж, страшный и ужасный, на самом деле, несет в...