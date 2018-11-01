У Киркорова есть песня для «бондианы»

Первое концертное исполнение песни «Не верю я» состоялось на конкурсе «Новая Волна 2017»
«Не верю я» - непростой и очень мощный трек. Великолепные стихи Михаила Гуцериева, интригующее, величественное «джеймсбондовское» звучание. Я думаю, продюсеры «бондиады» могли бы всерьёз заинтересоваться таким шедевром», - считает Филипп Киркоров.
Совсем скоро будет представлен клип на эту композицию от клипмейкера Олега Гусева, а пока слушатели могут увидеть интригующий тизер будущего видео, в котором снялась оперная дива Аида Гарифуллина.
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