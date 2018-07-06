Умер солист Мариинского театра Александр Гергалов

«После продолжительной болезни скончался ведущий солист оперной труппы, заслуженный артист России, народный артист республики Северная Осетия-Алания, баритон Александр Васильевич Гергалов. 5 июля ему исполнилось бы 63 года» - сообщается на сайте театра

О дате и месте захоронения будет объявлено дополнительно.

Лауреат международных и всесоюзных конкурсов, Александр Гергалов получил музыкальное образование в Ленинградской государственной консерватории им. Римского-Корсакова. В 1991 году он вошел в состав оперной труппы Мариинского театра. Яркий и полетный голос Александра Гергалова, отличавшийся необыкновенной свободой, звучал в большинстве оперных спектаклей Мариинского театра. Среди партий, исполненных певцом на этой сцене: Онегин («Евгений Онегин»), Андрей Болконский («Война и мир), Щелкалов («Борис Годунов»), Елецкий («Пиковая дама»), Роберт, Эбн-Хакиа («Иоланта»), Мизгирь («Снегурочка»), Веденецкий гость («Садко»), Иван Королевич («Кащей Бессмертный»), Дон Карлос («Сила судьбы»), Альмавива («Свадьба Фигаро»), Эцио («Аттила»), Паоло Альбиани («Симон Бокканегра») и многие другие.

С труппой Мариинского театра Александр Гергалов гастролировал в Испании, Италии, США (Метрополитен-опера), Японии, Англии, принимал участие в Московском Пасхальном фестивале. Выступал во Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Люксембурге, Голландии, Финляндии, Португалии, Турции. В дискография певца – записи опер «Война и мир», «Пиковая дама», «Садко», «Обручение в монастыре» и «Кащей Бессмертный» (Philips Classics), а также диск с песнями и романсами Балакирева (DML Classics).