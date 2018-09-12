Премьеру «Царской невесты» представили на Приморской сцене Мариинки

Премьера постановки, созданной специально для Приморской сцены, состоялась в день открытия Восточного экономического форума и стала центральным событием его культурной программы. Премьеру посетила заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец.





Главные партии в спектакле исполнили ведущие солисты оперной труппы Приморской сцены: Анастасия Кикоть, Лаура Бустаманте, Алексей Бублик, Сергей Плешивцев, Роман Крукович, Алексей Костюк, Алена Диянова, Евгений Плеханов. Музыкальный руководитель постановки Павел Смелков отметил, что «Царская невеста» идеально подходит труппе Приморской сцены и позволяет показать солистов театра с лучшей стороны. Музыкальный консультант постановки, ведущий концертмейстер оперы Мариинского театра Ирина Соболева выделила преимущества труппы Приморской сцены: молодость, энергичность и здоровую амбициозность.

В премьерном спектакле были задействованы Симфонический оркестр и хор Приморской сцены, за пультом выступил главный дирижёр театра Павел Смелков. В работе над спектаклем постановщики стремились уйти от штампов, музыкальных и смысловых изменений произошедших в опере за долгие годы её жизни на сцене. «„Царская невеста“ имела оглушительную и бешеную популярность и в СССР, и в России, но музыкальный материал за это время претерпел изменения не в лучшую сторону. Нашей первостепенной задачей было вернуться к темпам композитора, то есть сделать оперу так, как он хотел её слышать — первый раз за последние шестьдесят постановок этой оперы», — отметила Ирина Соболева.

Изготовленные в мастерских Мариинского театра декорации и костюмы привлекли внимание публики ещё на стадии репетиций — зрители сравнили постановку с фильмами в стиле фэнтези. Постановщики отметили, что не боятся подобных аналогий, а, наоборот, видят в них потенциал для привлечения новой аудитории. «В сценографии и костюмах я хотел оставить особенности, которые передают дух эпохи, при этом очистить их от лишних деталей, которые ничего не дают нашей истории и образам героев. Наш спектакль — не исторически точный, в нём есть место стилизации, фэнтези. Поэтому я считаю, что ассоциация с „Игрой престолов“ — очень неплохая», — рассказал автор сценографии и костюмов Пётр Окунев.

Создание спектакля, способного захватить современного зрителя и влюбить его в оперный жанр, стало одной из целей постановщиков в работе над проектом. «В „Царской невесте“ есть всё: русский лиризм, практически вагнеровский драматизм, зарождающийся символизм. Нам удалось смахнуть вековую пыль с образов — в опере есть страсть, очень яркая человеческая драма. Мы пытались историю сделать современной, близкой и понятной нам по эмоциональному, чувственному наполнению. Важно, чтобы каждый зритель, приходя на спектакль, находил в нём что-то своё».

Павел Смелков подчеркнул особую значимость появления именно этой оперы Римского-Корсакова в репертуаре Приморской сцены: «„Царская невеста“, при всём стремлении очистить её от наносных традиций, всё же остаётся русской исторической оперой, а во Владивостоке подобной оперы ещё не было — было много Чайковского, много сказочного Римского-Корсакова, а здесь серьёзная, страшная эпоха. Эта опера покажет публике новые грани русского оперного репертуара».

Премьерные показы «Царской невесты» состоятся на Приморской сцене Мариинского театра 14 и 15 сентября.