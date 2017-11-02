«Золото Рейна» из Мариинки появилось в Москве

Единственный московский театр, в репертуаре которого числятся «Лоэнгрин» и «Тристан и Изольда» - это «Новая опера», но они крайне редко появляются на сцене театра. Совсем другая картина в Петербурге. Валерий Гергиев, который возглавил Мариинский театр в 1988 году, сторонник широкого репертуара. Почти за тридцатилетие его правления репертуар Мариинки стал огромным, его афиша насчитывает более 80 названий как русских, так и зарубежных опер. На сегодняшний день это единственный театр в России, который регулярно исполняет оперы Вагнера, в том числе его тетралогию «Кольцо нибелунга». Первую оперу тетралогии «Золото Рейна» маэстро привез в Москву и представил на сцене Концертного зала им. Чайковского.

«Золото Рейна» - это пролог всего вагнеровского цикла. Либретто создано композитором на основе скандинавского эпоса VIII-IX веков «Старшая Эдда» и средне-верхненемецкого эпоса «Песнь о нибелунгах». Опера состоит из четырех картин и исполняется без перерыва.

В ней нет реальных людей, действуют боги, полубоги и фантастические существа: русалки, карлики-нибелунги и великаны. Действие, соответственно, происходит в сказочных местах - то в глубинах Рейна, то под землей, в Нибельхайме, то в заоблачных высотах, в жилище богов в Валгалле.

Казалось бы, как можно без антракта высидеть более чем два с половиной часа в этих сказочных условиях среди богов и фантастических существ далекого прошлого? Но сила реформаторского таланта Вагнера велика. Он отказывается от традиционных оперных форм: арий и ансамблей с их изолированностью друг от друга и остановками действия. Вагнер заменил их монологами-рассказами и диалогами, а также певучими и речитативными эпизодами, сольными и ансамблевыми. Он строит свою музыкальную драму, используя сложнейшую разветвленную системе лейтмотивов, наполненных внутренним психологическим действием. Лейтмотивы постоянно в действии, развиваясь и изменяясь, они несут в себе и характеры каждого, пусть и второстепенного персонажа, создавая непривычную, но сразу захватывающую музыкальную драматургию. Кроме того он вводит между картинами небольшие красочные оркестровые интерлюдии, которые одновременно и завершают предыдущую картину, и открывают следующую. Увеличилась и роль оркестра в музыкальной драме Вагнера как равноправного его участника. Именно в оркестровой партии концентрируются важнейшие музыкальные образы. Подобно хору в античной трагедии оркестр Вагнера комментирует происходящее, поясняет смысл событий через сквозные темы — лейтмотивы.

Первую картину «Золото Рейна» предваряет живописная оркестровая интерлюдия плавно текущих вод Рейна, в глубине которых плещутся три беззаботные и веселые русалки: Воглинда — Жанна Домбровская, Вельгунда — Юлия Маточкина и Флосхильда — Екатерина Сергеева. Их трио гармонично вписывается в оркестровую картину. По поручению отца русалки стерегут золотой клад Рейна. К ним вдоль скалы, за которой скрывается клад, крадется уродливый нибелунг Альберих (Владислав Сулимский). Ему никак не удается добиться любви русалок. Вот и на этот раз русалки затевают с ним жестокую игру: каждая из них делает вид, что безмерно влюблена в него. Но это лишь игра только для того, чтобы снова напомнить Альбериху о его уродстве и зло посмеяться над ним. Нибелунг зол и полон желания отомстить гнусным речным существам. Вдруг лучи восходящего солнца освещают скалу ярким золотым блеском. Альберих тут же вспоминает болтовню русалок о том, что завладев золотом Рейна и сковав из него кольцо, можно обрести неограниченную власть, Но для этого нужно добровольно отказаться от любви. Ослепленный жаждой стать властелином мира, Альберих громогласно отрекается от любви и, схватив золото, исчезает в подземном царстве нибелунгов.

Вторая картина переносит нас в горы. Мы среди богов. Просыпаются верховный бог Вотан и его супруга Фрика. У них свои заботы и проблемы. Вотан смотрит на непреступный чертог богов Валгаллу, построенный великанами Фазольтом и Фафнером по его воле. Фрика же волнуется только за судьбу своей сестры Фрейи, богини юности, которая хранит золотые яблоки, дающие богам вечную молодость. Вотан легкомысленно пообещал отдать Фрейю великанам в уплату за постройку жилища богов. Фрейя умоляет Вотана и сестру не отдавать ее братьям-великанам, которые уже приближаются к ним. Вотан и не думал расставаться с Фрйей, ведь с уходом Фрейи закончится вечная молодость богов. Он только ждет Логе, бога огня, который пообещал что-то придумать... Пришедшие «строители» требуют, чтобы Вотан отдал им Фрейю, тем более что Фазольт влюблен в молодую прекрасную богиню. Наконец появляется вездесущий Логе. Ничего он не придумал. Озабочен Логе другим —похищено золото Рейна. Оно попало в руки Альбериха, и он уже сковал кольцо, дающее власть над миром. Логе передал Вотану просьбу русалок помочь им вернуть золото Рейна. Услышав рассказ Логе, братья-великаны заявили, что готовы вернуть Фрейю за золотой клад. Но Вотаном тоже завладела мечта самому обрести кольцо. Получив его отказ, Фазольт и Фафнер берут Фрейю в залог до вечера — они вернут богиню только за золото Рейна. Вотан же и Логе отправляются в подземное царство нибелунгов.

В мрачном подземелье Нибельхайма Вотан и Логе встречают Миме, искусного кузнеца, родного брата Альбериха. Он заставил Миме, которого жестоко эксплуатирует и притесняет, выковать для себя волшебный шлем. Каждый, кто его наденет, обретает способность принять любой облик. Хитрый Логе замышляет коварный план. Появляется Альберих, Миме тут же прячется. Тщеславный и самолюбивый нибелунг не может удержаться, чтобы не похвастаться своим могуществом. Логе тут же заявляет, что поверит только тогда, когда своими глазами увидит чудесное превращение. Альберих надевает шлем и превращается в дракона. Логе требует продолжение эксперимента и говорит, что хотел бы увидеть превращение карлика в маленького зверька, которому легче спрятаться от посягателей на сокровища Альбериха. Он радостно демонстрирует и новое свое превращение, став жабой. Вотан тут же наступает ногой на жабу, а Логе срывает шлем с головы карлика. Они крепко связывают нибелунга, чтобы он не смог повернуть кольцо на пальце, и тащат его к выходу из подземелья.

Боги вновь оказываются среди горных вершин. Альберинг, чтобы обрести свободу, приказывает нибелунгам принести все свои сокровища и кладет их к ногам Вотана. Верховный бог требует кольцо и, несмотря на протесты Альбкериха, срывает кольцо с его пальца. В страшной злобе Альберих проклинает того, кому будет принадлежать кольцо. Оно принесет несчастье и смерть. Вотана это не страшит. Вот тут боги уподобляются ничтожным нибелунгам, используя ложь, обман, хитрость, жестокость, только бы завладеть златом и стать всемогущим. Вотан объявляет богам, что сокровища найдены.

Пришли великаны с Фрейей, чтобы совершить обмен. Они хотят получить столько золота, что, чтобы оно покрыло юную богиню с ног до головы. Сокровищ нибелунга оказывается мало, тогда Вотану приходиться положить сверху шлем. Но глаз Фрейи еще виден. Великаны требуют, чтобы Вотан положил и кольцо. Вотан готов расстаться с Фрейей, но с кольцом он ни за что не расстанется. Внезапно из земной глубины появляется Эрда, богиня судьбы. Только ее грозное пророчество о неизбежной гибели богов заставляет Вотана отдать и кольцо. Фрейя свободна. Но тут же сбывается проклятие Альбериза. Фафнер убивает Фазольта и скрывается с сокровищами нибелунга.

Боги готовятся к торжественному входу в свою новую обитель. Начинается гроза, вызванная богом грома Доннером. Бог света Фро возводит мост-радугу, ведущий к замку. Боги вступают в Валгаллу. Бог огня Логе предчувствует, что это начало конца.

В «Золото Рейна» Мариинского театра к таланту композитора добавился талант музыкального руководителя и дирижера Валерия Гергиева.

Это и его абсолютное чувство вагнеровской оперной реформы, его умение точно подобрать команду певцов-единомышленников и колоссальная работа с ними и с оркестром, в союзе с которыми он создал шедевр концертного исполнения музыкальной драмы Рихарда Вагнера «Золото Рейна».

Не могу назвать ни одного исполнителя, у которого бы не получилась роль. Это и знающий себе цену, повелевающий всеми вокруг верховный бог Вотан - Евгений Никитин, вездесущий и насмешливый бог огня Логе - Михаил Векуа, трогательная в своей молодой поре красавица богиня юности Фрейя - Оксана Шилова, устрашающие в своей силе братья-великаны Фазольт - Юрий Воробьев и Фафнер - Павел Шмулевич, панически боящийся и ненавидящий своего брата Альбериха несчастный Миме - Андрей Попов. Одна из лучших работ - Владислав Сулимский (нибелунг Аальберих). Это злобное, хитрое, самодовольное и завистливое существо. Даже тембр баритона Сулимского омерзителен и вызывает только отрицательные эмоции. У всех певцов настоящие вагнеровские яркие и эмоционально насыщенные голоса, которыми они очень хорошо владеют.

Гергиев выстроил точный баланс звучания оркестра и солистов, поэтому всех слышно. Пластичны и выразительны монологи, рассказы и дуэты-диалоги.

Слушатели, с самого начала захваченные живописной музыкальной драмой Вагнера, насыщенной эмоциональными неординарными событиями, на одном дыхании прослушали «Золото Рейна», даже не заметив, что опера шла чуть не три часа без перерыва. К тому же опера Вагнера необычайно современна сегодня. Наше российское сообщество от верха до низа во всех областях деятельности охвачено жаждой наживы и самоутверждения вопреки всему, в том числе и сохранению собственной и тем более чужой жизней. Сейчас еще актуальнее звучат всеми известные Куплеты носителя зла Мефистофеля из «Фауста» Гуно «Люди гибнут за металл!»

Елизавета ДЮКИНА

Фото: отдел информации и общественных связей Московской филармонии