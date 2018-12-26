Мариинский театр выпустил подарочные карты

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В канун Нового года Мариинский театр запустил продажу подарочных карт. Подарочные сертификаты могут быть использованы для приобретения билетов на события всех сценических площадок Мариинского театра на сумму, эквивалентную номиналу.

Представленные номиналы: 1000, 2000, 3000, 5000 и 10000 рублей. По усмотрению Мариинского театра могут выпускаться карты с произвольным номиналом, без его указания на карте.

Подарочная карта

Приобрести и использовать подарочные сертификаты можно в кассах Мариинского театра (историческая сцена и Мариинский-2).

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