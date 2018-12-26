Мариинский театр выпустил подарочные карты

Представленные номиналы: 1000, 2000, 3000, 5000 и 10000 рублей. По усмотрению Мариинского театра могут выпускаться карты с произвольным номиналом, без его указания на карте.

Приобрести и использовать подарочные сертификаты можно в кассах Мариинского театра (историческая сцена и Мариинский-2).