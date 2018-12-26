Мариинский театр выпустил подарочные карты

В канун Нового года Мариинский театр запустил продажу подарочных карт. Подарочные сертификаты могут быть использованы для приобретения билетов на события всех сценических площадок Мариинского театра на сумму, эквивалентную номиналу. Классическая музыкаНовостиПредставленные номиналы: 1000, 2000, 3000, 5000 и 10000 рублей. По усмотрению Мариинского театра могут выпускаться карты с произвольным номиналом, без его указания на карте. Приобрести и использовать подарочные сертификаты можно в кассах Мариинского театра (историческая сцена и Мариинский-2). Быстрый поиск: Мариинский театр Добавить комментарий
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