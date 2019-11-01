Артисты Мариинки отравились в Москве едой из ланч-боксов

За медицинской помощью обратились 13 человек. Шестерых из них, в том числе одного ребенка, госпитализировали. Состояние артистов оценивается как нетяжелое.

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после отравления артистов Мариинского театра в Москве, в результате него прекращена доставка еды компании "Дело вкуса" в офисы, которая могла стать причиной отравления, сообщила пресс-служба ведомства.

"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве при получении 01.11.19. оперативной информации от Центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы о случаях госпитализации артистов оркестра Мариинского театра с симптомами пищевой токсикоинфекции немедленно начато проведение эпидемиологического расследования", - говорится в сообщении.

В ходе расследования было выявлено, что все заболевшие в четверг вечером употребляли привозную еду из ланч-боксов, производителем которой является компания "Дело вкуса".

"В связи с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований при приготовлении и хранении готовой пищевой продукции в цехе кейтеринговой компании, в том числе отсутствием сопроводительных документов… необходимого холодильного оборудования, меддокументации на персонал, помещения цеха опечатаны. Осуществляется забраковка сырья и готовой продукции, не имеющих сопроводительных документов. Доставка готовой еды в офисы из этого цеха прекращена", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее данный цех размещался по другому адресу, и в связи с аналогичными нарушениями его работа была приостановлена, в дальнейшем цех переехал и продолжил работу, уточнили в пресс-службе.

Эпидемиологическое расследование и проведение профилактических мероприятий продолжается, новых случаев заболеваний среди артистов Мариинского театра не зарегистрировано, отметили в пресс-службе.