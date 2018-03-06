ГАБТ и Мариинка лидируют по продаже билетов

Такие данные были приведены в рамках презентации аналитической системы "Учет продажи билетов", которая прошла во вторник в Минкультуры России.

В 2017 году к системе были подключены 56 музеев, 17 театров и две филармонии, подведомственные министерству. "Мы создали единую электронную систему учета посещения музеев и театров, при этом выделили довольно существенное финансирование, примерно 60 млн рублей, на создание систем учета билетов непосредственно в самих учреждениях. В 2012 году только четверть федеральных музеев и театров была обеспечена такими системами", - сказал, представляя систему, министр культуры РФ Владимир Мединский. По его словам, она позволяет не только отслеживать продажи билетов, но и получать реальную информацию об эффективности работы тех или иных учреждений, причем, в структурированном виде.

Кроме того, добавил он, ее разработка дала возможность кардинально сократить бумажную отчетность и снизить административную нагрузку на персонал, так как ответ на любой запрос по статистике требует огромного количества усилий со стороны всех участников процесса.

Система "Учет продажи билетов" позволяет формировать отчеты по целому ряду параметров, в числе которых тип учреждений (все, музеи, театры, филармонии), период времени (год, квартал, месяц, неделя, произвольный), детализация (день, неделя, месяц, квартал, год), единицы измерения (продажи в рублях или посещаемость). Кроме того, возможно сравнение с аналогичным периодом.

Например, в пятерку лидеров по продажам за февраль среди театров вошли Большой театр, Мариинский театр, Театр имени Вахтангова, Малый театр и МХТ имени Чехова. Больше всего в феврале посетили Эрмитаж, Третьяковскую галерею, Московский Кремль, ГМИИ имени А.С. Пушкина и ГИМ, сообщает ТАССсо ссылкой на пресс-службу Минкультуры.