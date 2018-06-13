Гергиев: Реконструкция театра - это страшная вещь

"Я не начинаю реконструкцию исторического Мариинского театра, пока я не увижу стопроцентно защищенный проект, чтобы никто не смел трогать тот театр, который любили Чайковский, Мусоргский, Петипа, Шаляпин и другие. Пока я на своем посту, этого не должно произойти", - сказал ТАСС Гергиев.



Валерий Гергиев

Директор театра заметил, что уже были "опасные реконструкции в Большом театре, в Большом зале консерватории, в Большом зале филармонии в Петербурге". "Реконструкция - это страшная вещь и для акустики, и для эстетического ощущения", - сказал он.

"У меня есть опыт выступления в историческом зале Ла Скала и в уже обновленном. У меня огромное количество ощущений, которые я не хочу сейчас перечислять", - признался Гергиев.

Мариинский театр основан в 1783 году. Здание, где размещается историческая сцена театра, было спроектировано Альбертом Кавосом в 1847-1848 гг. Последняя генеральная реконструкция прошла в 1968-1970 годах по проекту Саломеи Гельфер.