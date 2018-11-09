Валерия записала саундтрек к фильму «Пришелец»

«Пришелец» — российский фантастический фильм режиссера Александра Куликова. В главной роли: Андрей Смоляков. Премьера фильма состоялась 8 ноября 2018 года.

В результате цепи непредвиденных трагических случайностей космонавт Александр Чапаев оказывается в одиночестве на Марсе. Бортового автономного робота-следопыта БАРСа он ласково называет Барсик. Его жизнь находится в постоянной опасности. На планете с космонавтом вступает в контакт иноземное существо, что навсегда изменяет его. С этого времени он станет потерянным и для себя и для людей.