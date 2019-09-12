«Алиса» уже записывает новый альбом

Радостной новостью поделился Константин Кинчев:

Но всегда это чудо и тайна… ⠀ ⠀

Всю жизнь ловлю эти импульсы, всю жизнь пытаюсь приблизится к гармонии, которая существует во всем, что создал Творец. Я лишь благодарный ретранслятор… ⠀ ⠀

АлисА выпустила в мир «Посолонь». ⠀ ⠀

АлисА начала знакомиться с тем, что мне нашептал ветер.⠀ ⠀

Пришло время новых песен… ⠀ ⠀

АлисА приступила к записи нового альбома.