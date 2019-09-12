«Алиса» уже записывает новый альбом

Радостной новостью поделился Константин Кинчев:
Музыка и слово, как причудливо они взаимодействуют. Люблю наблюдать за этим поединком (в моем случае это всегда поединок). Как упорно они сопротивляются друг другу лишь для того, чтобы в песне стать одним целым. Порой они летят друг к другу, летят и не находят… Хорошо знакомая игра под названием — прятки (под рукой не было инструмента или нечем было записать слово): возникнув, вдруг растворяются в воздухе. Порой в лобовом столкновении, мгновенно превращаются в одно целое (для меня, это всегда удача, для них — преображение). ⠀ ⠀
Но всегда это чудо и тайна… ⠀ ⠀
Всю жизнь ловлю эти импульсы, всю жизнь пытаюсь приблизится к гармонии, которая существует во всем, что создал Творец. Я лишь благодарный ретранслятор… ⠀ ⠀
АлисА выпустила в мир «Посолонь». ⠀ ⠀
АлисА начала знакомиться с тем, что мне нашептал ветер.⠀ ⠀
Пришло время новых песен… ⠀ ⠀
АлисА приступила к записи нового альбома.
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