Ани Лорак отправилась «За мечтой»

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Ани Лорак представила новый альбом «За мечтой». Релиз состоялся на лейбле Warner Music Russia (слушать альбом).

По словам артистки, этот альбом обладает целительной силой.

- Сегодня мне как никогда хочется делиться всем, что я чувствую, - написала она в своем инстаграме. - Очень хочу, чтобы вы ощущали легкость и счастье, слушая мои песни. Знаю точно, что музыка – именно то лекарство, которое способно исцелять, давать человеку силы и надежду. «За мечтой» уже доступен на всех цифровых площадках. Включайте альбом, закрывайте глаза, почувствуйте настроение каждой песни... И просто следуйте за своей мечтой. Частичка моей вселенной теперь в каждом из вас!

«За мечтой» стал седьмым русскоязычным альбомом украинской исполнительницы. В него вошло 10 треков, 4 из которых уже были выпущены ранее в виде синглов.

Ани Лорак - «За мечтой»
Ани Лорак - «За мечтой»

Альбом был записан в составе новой команды 90210.Group, которую певица неоднократно упоминала в подписях к фотографиям релизов песен «Сон», «Я тебя ждала» и «Я в любви» на своей страничке в инстаграме. По словам создателей, он имеет абсолютно новое звучание, категорически отличающееся от того материала, который ранее выпускала Ани Лорак.

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