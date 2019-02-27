Анна Плетнева отменила концерты

Вы знаете, что я никогда не отменяла концерты из-за своей болезни. Я выходила на сцену с температурой, с кашлем приглушённым таблетками на время выступления и даже с переломом ноги...
Но сейчас тяжело болен очень близкий мне человек. Все время я провожу в больнице рядом с ним и не могу оставить его ни на минуту.
Я очень прошу наших зрителей во Владивостоке и Хабаровске понять меня. Мне предложили сказать, что концерты отменяется по техническим причинам или переносится на другие даты. Но считаю, что должна сказать вам правду.
Простите, но я не могу поступить по-другому и уверена,что каждый из вас на моем месте поступил бы так же!
Деньги за билеты будут всем возвращены.
Поклонники в комментариях к этому посту в соцсетях выражают сочувствие и поддерживают певицу. В комментариях они высказывают предположение, что речь идет о здоровье матери певицы.
Анна Плетнева очень благодарна поклонникам за поддержку.
Хотела сказать огромное спасибо за поддержку , за вашу энергию. Мне и моей семье она сейчас просто необходима! Иногда жизнь бьет нас, и мы чувствуем себя , как в клетке! Единственное в чем я сейчас уверена - никогда нельзя сдаваться, надо бороться до последнего! Не опускать руки и верить в то, что обязательно найдётся выход из этой западни ....
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