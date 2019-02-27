Анна Плетнева отменила концерты

Но сейчас тяжело болен очень близкий мне человек. Все время я провожу в больнице рядом с ним и не могу оставить его ни на минуту.

Я очень прошу наших зрителей во Владивостоке и Хабаровске понять меня. Мне предложили сказать, что концерты отменяется по техническим причинам или переносится на другие даты. Но считаю, что должна сказать вам правду.

Простите, но я не могу поступить по-другому и уверена,что каждый из вас на моем месте поступил бы так же!

Деньги за билеты будут всем возвращены.