Анна Плетнева страдает раздвоением личности

По его словам, это состояние "только помогает" исполнительнице в работе, заявил он в интервью «Вечерней Москве».

"Анна этого никогда не скрывала и много раз говорила о том, что на сцене она одна, а дома совершенно другая", – рассказал Петрухин.

Ранее в СМИ появилась копия справки, выданной Плетневой психиатрами, в которой говорится, что она страдает расстройством диссоциативной идентичности.



Справка от психиатра

Певица часто нарушает правила безопасности, выступая на сцене, сообщил StarHit. Так, в субботу Анна Плетнева и Алексей Романоф представляли авторское шоу «Сильная девочка» в клубе «Известия Холл», и артистка спрыгнула со сцены в толпу зрителей во время исполнения трека «Роман».

Ситуация вышла из-под контроля, но вокалистка была довольна контактом с поклонниками, которые унесли ее на расстояние 20 метров от сцены. Охрана негодовала, так как не могла повлиять на произошедшее, однако солистка «Винтажа» делала вид, что все в порядке, и лично общалась со зрителями. «А теперь верните меня на место», — заявила певица после завершения трека.

Анна продолжила концерт как ни в чем не бывало, несмотря на удивление службы безопасности. Появилась информация, что поведение певицы давно не шокирует организаторов выступлений, знающих о ее заболевании. Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.



Анна Плетнева

Чтобы избежать возможных проблем, администрация группы «Винтаж» перед каждым выступлением вынуждена предупреждать о поставленном певице диагнозе организаторов мероприятий. К любому договору между коллективом и клубом прилагается копия справки, выданной Анне психиатрами.

В документе, выписанном врачом, указано, что Плетнева не несет ответственности за неадекватные и даже незаконные действия, совершенные ею во время выступлений. Справку заверил директор медицинского центра психологии и наркологии, указав, что она бессрочна, а значит, не требует обновления и дополнительного подтверждения.