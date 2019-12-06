Анна Плетнева борется со здравым смыслом в новом альбоме

Альбом «Cinematic» записан в сотрудничестве с Алексеем Романофф и Elgo.

«Мое кино уже началось, а ваше?.. – представила певица новинку. - Когда я слушаю этот альбом, меня накрывает вселенское чувство безответственности и противостояния со здравым смыслом... Хотите это испытать?.. Слушайте Cinematic... А если вам не понравится, я верну вам деньги!»

В релиз, выпущенный на лейбле Velvet Music, вошло 14 треков. В их числе - дуэт с ChinKong «Интуиция» и песня «Огромное сердце», созданная при участии Ромы Кенги.



Анна Плетнева

Альбом состоит из модных танцевальных боевиков вроде «Буду» и «Мантра» с изрядными обработками на вокале, некоторого количества песен в духе старого «Винтажа» (как «В мире животных» и «Магия»), обязательного мелодического минимума в духе Константина Меладзе (#YVP (Я всё прощаю), «Огромное сердце» от Ромы Кенги), и нет ни одной баллады. В целом это очень шумный альбом, в котором каждая песня претендует на то, чтобы стать хитом.