Анна Плетнева пообнималась с манекенами

По его словам, это состояние "только помогает" исполнительнице в работе, заявил он в интервью «Вечерней Москве».





"Анна этого никогда не скрывала и много раз говорила о том, что на сцене она одна, а дома совершенно другая", – рассказал Петрухин.

Ранее в СМИ появилась копия справки, выданной Плетневой психиатрами, в которой говорится, что она страдает расстройством диссоциативной идентичности.

