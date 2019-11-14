Анна Плетнева пообнималась с манекенами

Режиссёром клипа выступил Денис Шкедов, авторы песни - Алексей Романоф и Тимур Елчин.
Клип полон ярких красок, Плетнёва предстаёт в нём сразу в нескольких образах и бодро танцует вместе с разномастной массовкой, пишет Intermedia. В одной из сцен она также лежит в ванне, а в другой страстно обнимает торсы двух манекенов, несмотря на то, что ранее Дуся планировала снять клип «без секса».
- Дорогой Денис, ты чуть не утопил меня в ванне с пенопластом, заставил заняться сексом с манекенами, несмотря на мою педиофобию... Мы сделали с тобой ВСЁ! И сегодня это увидят все!!! Спасибо всем, кто ждал этот момент вместе со мной!!! Спасибо!!! - написала Анна в своём инстаграме.
Комменты