Муж заставляет Анну Плетневу уйти со сцены?

Артистка уже 14 лет живет в браке с бизнесменом Кириллом Сыровым. Избранник Анны Плетневой давно был против откровенных фотосессий жены. Однако исполнительница вновь снялась для мужского журнала, чем вызвала гнев возлюбленного, по данным журнала StarHit.

Однако певица нарушила запрет, решив накануне сольного концерта в Москве поддержать поддержать рекламную кампанию концерта обложкой летнего номера Playboy. Анна понадеялась, что любимый мужчина не заметит, что она пренебрегла данным ему обещанием. К тому же, на новой фотосессии певица предстала не обнаженной, а в закрытом корсете.



Анна Плетнева в журнале Playboy

Однако уже в первый день продаж в доме Плетневой случился скандал. Теперь требования супруга стали еще жестче — завершить карьеру и уйти из шоу-бизнеса.

Примечательно, Анна регулярно публикует в микроблоге соблазнительные фото, собирающие десятки тысяч лайков. Но, к счастью, супруг певицы не является пользователем социальных сетей и, видимо, не просматривает личную страницу жены.