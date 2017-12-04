Плетнева показала «Лалалэнд» с обнаженными Дедами Морозами

По мнению певицы для этого необходимо шесть Дедов Морозов с рельефной мускулатурой и в плавках, крутой новогодний хит и желание зажигать. Но и это не главное.

"Мне кажется, что сегодня жизнь в виртуальном мире для многих стала реальнее, чем все что нас окружает... Каждый день в Инстаграмм появляются миллионы фотографий сказочной жизни фантастических красоток. И для этого им не надо ходить в спортзал или сидеть на диете, даже не надо делать макияж, прическу и маникюр - достаточно просто научиться делать правильные селфи. Солнце, море, песок в моем видео такая же иллюзия... Хотя, признаюсь, все шесть дедов морозов были настоящие!"