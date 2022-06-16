Анна Плетнева перепела Лену Перову

Мужчина попал в ДТП во время езды на мотоцикле. Врачи дают обнадеживающие прогнозы, однако Анна Плетнева из-за переживаний не смогла выйти к поклонникам на бис во время своего концерта 10 октября 2021 года. Артистка узнала об инциденте во время своего вчерашнего концерта, а после сразу уехала к супругу.



«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто был со мной вчера на концерте, - объяснила она на следующий день. - Простите, пожалуйста, что я не вышла. Знаю, что вы ждали меня. Просто перед