Анна Плетнева перепела Лену Перову

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Певица Анна Плетнева выпустила новую летнюю песню-кавер и клип «Лети за солнцем» (смотреть клип)

Эта песня стала новой версией хита Лены Перовой, перепетого солисткой «Винтажа» вместе с Filatov&Karas.

В бессюжетном клипе Сергея Виноградова Анна Плетнева нежится под лучами солнца на фоне моря, призывно изгибается с крестиком на шее, рисует знак солнышка на всех поверхностях, которые видит.


«Рассветы и закаты, буйство красок и дерзость нарядов, море, горы и любовь - в главной роли девушка-лето Анна Плетнёва».

Анна Плетнева
Анна Плетнева

По задумке певицы, она должна была эффектно подняться на одну из локаций в дизайнерском вечернем платье и на каблуках. Но съёмочная группа не ожидала, что ей предстоит восхождение на гору. Анна Плетнева героически карабкалась по отвесным скалам, визажист певицы в слезах боролась со страхом змей и скорпионов. Когда вершина была покорена, платье Анны Плетневой всё было в дырах.

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