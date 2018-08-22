Анна Плетнева сняла дочь в клипе «Воскресный ангел»

Еще во время записи на студии Аня поняла, что это не просто песня, а очень близкая ей личная история. Поэтому в клипе «Воскресный ангел» впервые зрители увидят старшую дочь певицы Варю.

«Когда мы записали песню, всё совпало!! Я очень четко увидела картинку клипа - именно про такого потерянного подростка, который отдаляется от всех, бежит куда-то, сломя голову и не думая о последствиях, но при этом нуждается в любви и нежности, - рассказывает певица. - Я решила, что сама буду режиссером клипа совместно с Серёжей Ткаченко, и мы улетели снимать в Париж... Мне кажется, что день, который мы провели вместе с Варей в Париже, дал нам больше, чем все мои воспитательные меры за несколько месяцев. В самолете из Москвы улетала одна девочка, а вернулась совсем другая. Наконец-то она услышала меня, а я ее…»

Песня вошла в сольный альбом Анны Плетневой «Сильная девочка».