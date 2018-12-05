У Анны Плетневой болезнь, от которой можно умереть

«С каждым днём всё больше прихожу в себя... Спасибо огромное врачам, которые правильно поставили диагноз «Легионелла» и своевременно среагировали, назначили правильное лечение!!! От этой болезни по сей день погибают 20 % заболевших из за того, что не могут установить правильно диагноз... Я всё это пишу для того, чтобы вы знали, что такое бывает!!! Не поленитесь залезть в интернет и прочитать об этом... Ведь я не знала и была уверена, что справлюсь сама... Пока я не хочу фотографировать себя, но уверена, что к субботе окончательно прийду в форму», - написала Анна в соцсетях.



Анна Плетнева

Напомним, Анну Плетневу экстренно госпитализировали в конце ноября с подозрением на воспаление легких.