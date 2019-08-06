Анна Плетнева размышляет о сексе в СССР и Викторе Цое

Режиссёр ролика – Сергей Ткаченко. Трек вышел на лейбле Velvet Music.
В клипе Анна в откровенном белье смотрит советское телевидение, по которому рассказывают, что в стране нет секса, а затем бродит по большой квартире, сидит на ковре вместе со своим любовником, поёт на улице под хлопьями снега и звонит кому-то из телефонной будки. Как рассказали агентству Intermedia в пресс-службе артистки, ролик снят «в модной сегодня стилистике постсоветского модернизма».
Тему для клипа предложил режиссёр Серёжа Ткаченко, – говорит Плетнёва. – Вернуться в эпоху, когда многое было под запретом, все ждали и хотели перемен... В детстве на стене моей комнаты висел плакат Виктора Цоя. Идея повторить в клипе самые яркие и запоминающиеся кадры из фильмов «Игла» и «Асса» разделила мое сознание на части. Я была одновременно той маленькой девочкой, артистом и зрителем, а сегодняшняя я кайфовала от процесса съемки. Мы не ставили задачи воспроизвести все сцены буквально, скорее только повторить эмоции, ощущения... И, кстати, знаменитая фраза 30-летней давности, заканчивалась словами «секса у нас нет, а есть любовь». К счастью, в моей жизни есть и то, и другое.