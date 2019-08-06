Анна Плетнева размышляет о сексе в СССР и Викторе Цое

«Это не сборник песен, это – упорядоченная история четырехлетнего периода жизни Ани, о которой она смогла себе позволить рассказать только так, только через музыку. 14 песен, 7 из которых – абсолютные премьеры. Встречайте «Сильную девочку»», - говориться в пресс-релизе.





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Винтаж – это не просто музыка, это религия для миллионов поклонников, по нормам которой они живут, чувствуют, действуют и мыслят. Создать свою религию не просто, быть её символом – под силу единицам. Быть выше критики и славы, вне тиражируемых приёмов популярности и успеха, оставаться чистым белым полотном, на котором ты пишешь свою историю и только ты сам создаёшь себя", - говорится в пресс-релизе. <br /> </p> <a href="/news/2018/anna-pletneva-vernulas-v-vintazh-40427"><img src="/i/2018/more.png"></a>...</div> </div> </div> </div> <div class="view-footer"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-format="autorelaxed" data-ad-client="ca-pub-3419110717134984" data-ad-slot="8590305356"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </div></div> </div></div></div></div> </div> </div> <!-- /content-column --> <div class="region region-sidebar-first sidebar"><div class="region-inner clearfix"><section id="block-views-comments-recent-block" class="block block-views odd first block-count-9 block-region-sidebar-first block-comments-recent-block" ><div class="block-inner clearfix"> <h2 class="block-title">Комменты</h2> <div class="block-content content"><div class="view view-comments-recent view-id-comments_recent view-display-id-block view-dom-id-7bca8fb1ed23fa3b509e6e41146fef7c"> <div class="view-content"> <div class="item-list"> <ul> <li class="views-row views-row-1 views-row-odd views-row-first"> <span class="views-field views-field-subject"> <span class="field-content"><a href="/comment/2014#comment-2014">Доказательством любви служат</a></span> </span> <span class="views-field views-field-timestamp"> <span class="field-content"><em class="placeholder">4 дня 20 часов</em> назад</span> </span></li> <li class="views-row views-row-2 views-row-even"> <span class="views-field views-field-subject"> <span class="field-content"><a href="/comment/2013#comment-2013">Рецензия - полное г-но.</a></span> </span> <span class="views-field views-field-timestamp"> <span class="field-content"><em class="placeholder">2 недели 13 часов</em> назад</span> </span></li> <li class="views-row views-row-3 views-row-odd"> <span class="views-field views-field-subject"> <span class="field-content"><a href="/comment/2012#comment-2012">Вы правы, Некто! В житейском</a></span> </span> <span class="views-field views-field-timestamp"> <span class="field-content"><em class="placeholder">2 недели 4 дня</em> назад</span> </span></li> <li class="views-row views-row-4 views-row-even"> <span class="views-field views-field-subject"> <span class="field-content"><a href="/comment/2011#comment-2011">дааа, с таким взглядом на</a></span> </span> <span class="views-field views-field-timestamp"> <span class="field-content"><em class="placeholder">3 недели 6 часов</em> назад</span> </span></li> <li class="views-row views-row-5 views-row-odd views-row-last"> <span class="views-field views-field-subject"> <span class="field-content"><a href="/comment/2010#comment-2010">А что же Вы не написаоли про,</a></span> </span> <span class="views-field views-field-timestamp"> <span class="field-content"><em class="placeholder">3 недели 2 дня</em> назад</span> </span></li> </ul></div> </div> <div class="more-link"> <a href="/comments/recent"> ещё </a> </div> <div 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news-list"> <a href="/news/2019/anna-pletneva-razmyshlyaet-o-sekse-v-sssr-i-viktore-coe-43688" class="active">Анна Плетнева размышляет о сексе в СССР и Викторе Цое</a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-field-news-image-prev news-image-prev"> <a href="/news/2019/sergey-lazarev-lovil-v-mayami-lyubov-43681"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/i-sm/l/lazarev_9.jpg" width="60" height="80" alt="" /></a> </td> <td class="views-field views-field-title news-list"> <a href="/news/2019/sergey-lazarev-lovil-v-mayami-lyubov-43681">Сергей Лазарев ловил в Майами любовь</a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-field-news-image-prev news-image-prev"> <a href="/news/2019/klip-milota-gruppy-mumiy-troll-pobedil-na-portugalskom-kinofestivale-43678"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/i-sm/l/lagutenko_0.jpg" width="60" height="80" alt="" /></a> </td> <td class="views-field views-field-title news-list"> <a href="/news/2019/klip-milota-gruppy-mumiy-troll-pobedil-na-portugalskom-kinofestivale-43678">Клип «Милота» группы «Мумий Тролль» победил на португальском кинофестивале</a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-field-news-image-prev news-image-prev"> <a href="/news/2019/pesnya-shahrina-pod-gitaru-nabrala-za-sutki-bolee-700-tysyach-prosmotrov-43673"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/i-sm/c/chaif.jpg" width="60" height="80" alt="" /></a> </td> <td class="views-field views-field-title news-list"> <a href="/news/2019/pesnya-shahrina-pod-gitaru-nabrala-za-sutki-bolee-700-tysyach-prosmotrov-43673">Песня Шахрина под гитару набрала за сутки более 700 тысяч просмотров</a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-field-news-image-prev news-image-prev"> <a href="/news/2019/maruv-vypustila-pesnyu-na-russkom-yazyke-43672"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/i-sm/m/maruv.jpg" width="60" height="80" alt="" /></a> </td> <td class="views-field views-field-title news-list"> <a href="/news/2019/maruv-vypustila-pesnyu-na-russkom-yazyke-43672">Maruv выпустила песню на русском языке</a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-field-news-image-prev news-image-prev"> <a href="/news/2019/ariana-grande-vypustila-ironichnyy-klip-boyfriend-43670"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/world/g/grande_ariana.jpg" width="60" height="80" alt="" /></a> </td> <td class="views-field views-field-title news-list"> <a href="/news/2019/ariana-grande-vypustila-ironichnyy-klip-boyfriend-43670">Ariana Grande выпустила ироничный клип «Boyfriend»</a> </td> </tr> <tr class="odd views-row-last"> <td class="views-field views-field-field-news-image-prev news-image-prev"> <a href="/news/2019/nayk-borzov-rasskazal-o-smysle-zhizni-43659"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/i-sm/b/borzov_2.jpg" width="60" height="80" alt="" /></a> </td> <td class="views-field views-field-title news-list"> <a href="/news/2019/nayk-borzov-rasskazal-o-smysle-zhizni-43659">Найк Борзов рассказал о смысле жизни</a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="view-footer"> <noindex><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- newsmuz растяжка --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-3419110717134984" data-ad-slot="1733410552" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script><br><div id="NIj15LIQWWnHMEUJQcaE" data-type="1" class="blockOfO1b2l3" ></div><script>window.RESOURCE_O1B2L3 = 'kont-news.com';</script> <script src="//kont-news.com/ay/Nny.js" ></script></noindex> </div> </div></div> </div></section><section id="block-block-39" class="block block-block even block-count-12 block-region-sidebar-first block-39" ><div class="block-inner clearfix"> <h2 class="block-title">Радио + Youtube чарт недели</h2> <div class="block-content content"><center><b><i>29 июля -4 августа 2019</i></b></center> <br>❶ Billie Eilish - Bad Guy <font color="green">↑ 1 </font> <br>② Daddy Yankee & Katy Perry feat. Snow - Con Calma (Remix) <font color="green">↑ 1</font> <br>③ Shawn Mendes & Camila Cabello - Senorita <font color="green">↑ 4</font> <br>④ Ed Sheeran & Justin Bieber - I Dont Care <font color="black">=</font> <br>⑤ Aaron Smith and the Coal Biters feat. Luvli - Dancin (Krono Remix) <font color="black">=</font> <br>⑥ Егор Крид - Сердцеедка <font color="red">↓ 5</font> <br>⑦ Meduza feat. Goodboys - Piece Of Your Heart <font color="red">↓ 1</font> <br>⑧ Ofenbach - Rock It <font color="green">↑ 1</font> <br>⑨ Звонкий - Shine <font color="green">↑ 1</font> <br>⑩ Макс Барских - Неземная <font color="green">↑ 1</font> <p style="text-align:right"><i>© <A onclick="window.open('https://tophit.ru')" href="#">TopHit.ru</a></i></p></div> </div></section><section id="block-block-37" class="block block-block odd last block-count-13 block-region-sidebar-first block-37" ><div class="block-inner clearfix"> <h2 class="block-title">Билеты</h2> <div class="block-content content"><iframe src="https://msk.kassir.ru/frame/entry/index?type=S&id=49&key=aff0c2c6-d371-aa92-86b9-ec7e4964b63d" style="width: 100%; height: 700px; border: none;">